PARALELNI INTERVJU MILJANA I IVAN: Venčaćemo se zbog deteta!

Nakon što su saznali da čekaju prinovi, Miljana Kulić i Ivan Marinković planiraju zajednički život van rijalitija „Parovi“.

U ekskluzivnom intervjuu za Kurir njih dvoje su izjavili da im ne smeta protivljenje porodice Kulić njihovoj vezi „jer je to normalna pojava“, kao i da su uplašeni zbog toga što će se njihova beba roditi pred kamerama.



Miljana: Iskreno, volela bih da se dete rodi u bračnoj zajednici. S obzirom na to da je meni prvo dete, volela bih da odrasta uz oba roditelja, jer detetu su podjednako potrebni i otac i majka. Ja sam i previše išla srcem, a ne razumom. Ivana sam previše zavolela za kratko vreme, dok kod njega to ide postepeno. Verovatno zbog toga što se jednom već opekao. Mi smo zapravo slični, imamo iste poglede na svet, oboje smo impulsivni, a u afektu kažemo i ono što ne mislimo. Uvredimo do srži osobu koju volimo, posle nam je krivo zbog toga. Mislim da će Ivan biti super otac. Kad smo nas dvoje u pitanju, nadam se najboljem.



Ivan: Da, sinoć smo o tome razgovarali. Naravno da ćemo živeti zajedno, nema razloga da bude drugačije. Želim da dete bude sa oba roditelja, kao što je bilo i s mojom ćerkom dok se nešto nije promenilo. Ja vremenom zavolim, jer emocije dobro čuvam i dajem ih na kašičicu, upravo zbog toga da se ne desi ono što mi se već desilo.

Kad slušaš Ivana kako priča ružno o Goci Tržan, da li si svesna da postoji mogućnost da tako priča i o tebi ako se budete posvađali? Miljana: Zaista me ne zanima šta je bilo između Ivana i Goce. Zanimaju me samo Ivan i Miljana u budućnosti. Koliko sam primetila, Goca voli medijsku pažnju, nije ni ona cvećka.



Miljanini roditelji su protiv vaše veze, svašta su govorili Ivanu kad su se uključivali u program. Kako se nosite s tim?



Miljana: Pa to je običaj u svakoj drugoj srpskoj porodici. Često se dešava da se roditelji mešaju i protive izboru partnera. Poligraf nije verodostojan na sudu, pogotovo kad su emocije u pitanju. Ja ne želim da verujem u to što sam sinoć čula i videla, mislim da će moji roditelji vremenom promeniti mišljenje o Ivanu i da će shvatiti da je on dobar čovek i dobar izbor za mene.



Ivan: Ne zanima me reakcija roditelja, iako nije prijatno. Odluka je Miljanina i moja, mi smo ti koji o svemu odlučujemo.



Da li si spremna da budeš u rijalitiju tokom cele trudnoće?



Miljana: Ne znam. Sinoć smo baš o tome pričali Ivan i ja. Plaši me sama pomisao da će rijaliti trajati još devet meseci i da će dete odrastati u rijalitiju. Ne mogu više na tu temu, već me hvata napad panike!

Porodica Kulić nije oduševljena time što će dobiti unuče, pa Miljanina majka Marija nije želela da se javi u program. Tata Siniša očajnički je molio ćerku da ga uveri da je sve to nameštaljka. - Reci tati da li si lagala u tajnoj sobi? Da li je sve namešteno? - pitao ju je tata, a Miksi mu je objasnila: - Nije, tata, kunem ti se. Prvo je test pokazao jednu crtu, a kasnije se pojavila i druga.

Ni Ivanova sestra Teodora nije oduševljena lepim vestima, što je na fin način stavila do znanja uživo u programu. - Ja nisam sigurna u to. Volela bih i zamolila bih Miljanu da uradi još jedan test kako bi se to potvrdilo. Ukoliko se ispostavi da je tačno, ja im čestitam - rekla je ona.



Da li biste voleli da dobijete sina ili ćerku?



Miljana: Sasvim mi je svejedno. Samo neka bude živo i zdravo, ne razmišljam o tome.



Ivan: Svejedno mi je, važno je da je dete živo i zdravo. Ne razmišljam na taj način jer kad već imam ćerku, neka bude ponovo ha-ha-ha.



Možeš li da zamisliš sebe da živiš sa Ivanom, a poznata ti je njegova prošlost?



Miljana: Njegova prošlost nije toliko strašna, kakvih sve ljudskih sudbina ima. Mogu da zamislim sebe s Ivanom. Da je drugačije, ne bih ni započinjala vezu s njim.



Kakav je osećaj čekati dete s nekim koga ne voliš?



Ivan: Ponavljam, moje emocije se postepeno povećavaju, a dete nismo napravili bez ikakvih emocija, i to je samo naša stvar. Osećaj da ću postati otac je fenomenalan i ko to nije doživeo ne može da zna o čemu pričam.



Izjavio si da ne plaćaš alimentaciju za prvo dete jer ne radiš. Imaš li predstavu kako ćeš izdržavati i drugo dete?



Ivan: Priča o mojim neplaćenim alimentacijama je već ispričana. Šta je bilo, bilo je. Izdržavaćemo dete zajedno, sigurno ću naći posao i boriti se za dete koje ćemo dobiti, a naravno, i s mojom ćerkom nastaviti odnos, koji želim da poboljšam jer je volim najviše na svetu.

Miljana i Ivan toliko su se obradovali što će dobiti bebu da su to proslavili - u krevetu. Nakon što su njihovi cimeri legli, budući roditelji sakrili su se ispod pokrivača i zatresli krevet. Kad su završili sa seksom, obukli su se i otišli da zapale cigaru.

