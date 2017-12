NINA URADILA TEST ZA TRUDNOĆU U PAROVIMA: Svi se pitaju da li će Gastoz postati otac, a evo šta ona kaže!

Nina Prlja je otkrila sve o odnosu sa Gastozom, ali je i uradila test za trudnoću.

Ana Batić ti je sinoć prognozirala trudnoću. Šta imaš da kažeš na to, kako bi se ponašala da si, na primer, upravo sada, u drugom stanju?

- S obzirom da imam sve simptome trudnoće zabrinula sam se iskreno. Ne znam da li da se smejem ili da plačem. Jeste radosna vest ali i neočekivana. Zbunjena sam i iznenađena. Ako stvarno test potvrdi biću najbolja majka na svetu.

Prilikom gostovanja u "Upoznajte Parove" Zorica Dukić je prokomentarisala da najbolje poznaje Gastoza, te da ima velike šanse da prevari Naidu sa tobom.

- Zorica ko Zorica. Ne bi ona bila ona da ne baci neku provokaciju. Naravno da ne mislim da bi Gastoz prevario Naidu on da je to hteo već bi je prevario, to je moje mišljenje.

Neke učesnice iz rijalitija tvrde da si im se poverila da si zaljubljena u Gastoza. Da li ipak postoji šansa da se nešto dogodi između vas do kraja rijalitija?

- Bože sačuvaj. To nije istina. Gastoz me uopšte ne privlači na taj način. To što smo mi bliski i što se družimo ne mora da znači da sam zaljubljena.

Nakon svojih priznanja o osećanjima prema Gastozu, Nina je uradila test za trudnoću.

S njom su u kupatilu bile Dalila, Irma i Teodora, a na kraju je test pokazivao jednu crtu, što znači da Nina nije u drugom stanju.

