(VIDEO) PRAVILA JE HAOS U VELIKOM BRATU: Bila je najveća prznica, a sada je 40 KG mišavija i ušla je u rijaliti spremna na SVE!

Crnogorka Dragica Janičić, poznata publici po učešću u “Velikom bratu”, u kojem je pravila haos, ušla je u zadrugu.

"Ne diram nikoga prva. Miki je moj favorit, a Marko. Sve najlepše imam da kažem za njega. Za Sašku mislim da je lepa žena, jedva čekam to da joj kažem. Odavno nisam videla da neko ima toliko harizme", rekla je Dragica na samom predstavljanju.

"Luna i Sloba me ne dotiču. To je njihova svađa, to je njihova veza, niti podržavam niti sudim. Ko sam ja da njima sudim ako oni žele tako. Ja to ne bih tako...", rekla je Dragica.



Sa Kijom se odmah sprijateljila, jer je crnogorska snajka, a neki od zadrugara su je prepoznali iz vremana kada je bila u “Velikom bratu”.

"Smršala sam 46 kilograma, vratila sam šest i eto me", rekla je Dragica.

