SEKS SKANDALI TRESU VILU PAROVA: Posle Mirele, isplivali snimci ove dve učesnice!

Snimak jedne učesnice biće pušten posle ponoći, a druga i dalje tvrdi da niko ne može doći do njega. U pitanju su Nina Prlja i Miljana Kulić.

"Ja od juče ne mogu da dođem sebi, eto da vidim taj snimak. Shvatila sam sada da je taj čovek spreman na sve da mi uništi život. Mi to kada smo radili to smo radili jer kada smo razdvojeni u Dubaiju on tako mene gleda. Zašto je sad to uradio ne znam, ništa mu nisam skrivila osim što sada nismo zajedno", rekla je Nina.

foto: Printscreen/ Youtube

Ana astrolog je u studiju rekla kako Miljanin porno snimak postoji još od letos, ali Miljana je ostala pri tvrdnji da to nije moguće.

"Ja taj porno klip jesam imala u svom telefonu i prosto je nemoguće da ga je iko video, evo ja javno kažem ako si to videla nek ga puste ovde. Ja ne znam zašto sam se snimala, verovatno me zanimalo kako ja izgledam. To sam radila sa momkom koga sam volela i sa kojim sam bila u vezi", rekla je Miljana.

foto: Printskrin

Ivan se nadovezao na celu priču izjavivši da mu je više muka od ovih svetica u rijalitiju i da je on bio u braku sa svojom ženom, pa nema takvih snimaka.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

