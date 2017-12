NJEN BIVŠI U RIJALITIJU NAPRAVIO DETE: Evo šta Goca Tržan kaže o Ivanu Marinkoviću! LAVICA!

Mnogi roditelji će reći da je najteži deo odrastanja njihove dece bio pubertet. O tome svedoči i Goca Tržan, koja priznaje da je njena ćerka Lena i te kako zahtevna devojčica, a da su bubice sasvim normalna stvar.

"Lena je uvek zahtevna, za sve stvari u životu... Od prvog dana rođenja, i to je u redu. Najviše me nervira kad me laže. Upala je u tu fazu laganja jer je već u tim godinama i to me nervira, a sve ostalo je okej", rekla je Goca.

Na pitanje kako onda reaguje, te da li je stroga prema njoj kao u „Pinkovim zvezdicama”, pevačica kaže da je gora.

"Nisam ja stroga u „Pinkovim zvezdicama”, gora sam ja... Ne znate zapravo vi kako sam ja stroga. Jedinu stvar koju ne praštam u životu je da me laže. Kažem joj da se tako postaje lažov i da tako ne može, da one koje voliš i one koji te vole ne smeš da lažeš, a ni inače u životu. Jasno postaviš granice u vaspitanju, i onda sve bude u redu", dodaje Goca Tržan.

I dok mnogima često izgleda kao da je hladna, te da krije prava osećanja, Goca priznaje da je zapravo i te kako emotivna osoba.

"Previše sam emotivna, malo sam preterala, ali mislim da je to moj kvalitet. Odlično je što to ljudi ne bi rekli za mene, ali to je dobro za moju dušu i moje mekano srce. Kada je posao u pitanju, tu nema mesta za emocije, jer to ne doživljavam lično, već je to samo posao", ističe pevačica.

Njen bivši suprug Ivan Marinković takmiči se u rijalitiju „Parovi”, gde je napravio dete Miljani Kulić i više puta pominjao Gocu. Međutim, pevačica se postavila iznad cele situacije i uopšte ne razmišlja, a kamoli govori o bivšem.

"Ja uopšte ne gledam domaće programe, samo gledam serije i filmove, dokumentarne emisije na kablovskim kanalima. To što se na našim televizijama emituje, mene to ne zanima, iako sam deo toga, ali to je posao. Niti kupujem novine, niti pratim portale, nikog to kod nas ne interesuje, ja tako nisam ni kao devojčica živela. Moji roditelji nikada nisu kupovali domaću štampu. Imam mnogo pametnijih stvari nego da pričam o Ivanu", kategorički kaže Goca.

Na pitanje šta je to čini srećnom, odmah i bez razmišljanja odgovara:

"Porodica, zdravlje i ljubav me čini srećnom, dobra knjiga, film, provod, ručak..."

