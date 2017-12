NAJINTRIGANTNIJI INTERVJU LEPE BRENE: Ono što sam ja uspela u životu, nije nijedna žena sa ovih prostora!

Folk diva koja naredne godine namerava da održi koncerte širom Evorpe, Amerike, Kanade i Australije, ali i u Beogradu, objašnjava zašto sebe smatra najvećom jugoslovenskom zvezdom, i otkriva zbog čega nikada neće otići u penziju.



Na nedavnom koncertu u Beču, vaš sin je prvi put nastupao sa vama. Ko je imao veću tremu?

"Tremu nemam nikada, jer sa sigurnošću i radošću izlazim pred publiku. Ne izlazim sa bendom u koji nisam sigurna jer morate da imate respekta prema publici i ne možete da izađete sa tri čoveka na scenu, a da predstavljate neku impresivnu ličnost. Isto to sam naučila i Stefana i on uveliko radi i sa svojim, ali i sa mojim bendom. On je odavno spreman, ali fali mu iskustvo s publikom. Vidim, međutim, da se fenomenalno oseća na sceni i on će napredovati polako, ali sigurno."

Nedavno ste objavili spot za novu pesmu, a nakon premijere za novinare ste i zaplakali. Šta vam je prolazilo kroz glavu dok ste gledali kadrove sa Bjelom, Kojom, Emirom, Slatkim grehom?

"Sve što vidim da sam radila podseti me na vreme kada su ljudske vrednosti bile najbitnije. Kada smo znali ko su olimpijski pobednici, ko su najbolji sportisti, šta je to što je najbolje napravljeno ili urađeno kod nas i u svetu, a ne da gledamo ovaj šljam koji se pojavljuje u medijima, jer to nisu ljudi koji su zaslužili da znate ko su i da uopšte postoje."

Koje glumce biste voleli da vidite u novom filmu "Hajde da se volimo", ako se bude snimao?

"U mojim filmovima su glumili najbolji glumci sa balkanskog područja od Gidre Bojanića, Bate Živojinovića, ali i brojnih drugih, i moja želja je da tu budu opet i sjajni glumci iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer sam ja ipak jedna nepopravljiva Balkanka koja gaji ljubav i poštovanje prema ljudima koji su obeležili i usmerili moju mladost i čitavo moje detinjstvo i formirali me kao ovakvu kakva sam danas. Formirali su me da volim i poštujem prave vrednosti zato što su svi ti glumci sa kojima sam radila, legende jugoslovenskog glumišta u tom trenutku pružili meni mladoj i neiskusnoj šansu da se osećam pored njih dostojanstveno i poštovano, zbog čega sam im neizmerno i doživotno zahvalna. A da li će se snimati "Hajde da se volimo 4"… O tom potom."

Da li bi vaš suprug Boba mogao da ima neku ulogu u filmu i da li biste mu u tom slučaju sugerisali da smrša?

"Boban ne voli da se eksponira u javnosti ukoliko se ne bavi nečim što zahteva javnost u radu. A što se tiče linije, dijete, procesa mršavljenja, smatram da je to isuviše intimna stvar i da bi svaki čovek voleo da bude savršen, ali to je stvar lične odluke. Ne možete nikoga naterati ni na šta, tako da je to stvar njegovog stava prema životu. I on će sam odlučiti."

Ne krijete da vam je suprug podrška u svemu što radite, ali se uporno insistira na priči da ste pred razvodom. Šta mislite zbog čega i kako reagujete kada pročitate da se suprug iselio iz porodičnog doma?

"Mi nismo znali da se razvodimo, isto smo saznali iz medija kao i vi. Medije ne interesuje ništa normalno, već samo skandali i gluposti, osobe koje se drogiraju, koje su u rijalitiju… Kada imate normalne ljude, kao što smo Boba i ja, šta može da se piše, osim da se razvodimo! Ili da ovi čuveni botovi, koji su plaćeni da lupaju gluposti, izmišljaju koješta o ljudima koji časno i pošteno zarađuju za život. Prosto je neverovatno da živimo u zemlji u kojoj se ne ceni biti normalan, nego da li ste u medijima narkomanka, da li ste i koliko na TV-u i to je neki svet koji zabavlja ljude koji žive tuđe živote. Mi imamo stabilan odnos, ali ne bih da ga hvalim, jer čim se čovek mnogo ljubaka u javnosti, drži za ruke, priča o savršenoj vezi, meni to nikad ne miriše na dobro."

Bili ste najveća jugoslovenska zvezda. Da li mislite da biste stekli isti status da nije bilo takve zemlje sa takvom publikom?

"Sviđa mi se to što kažete da sam bila najveća jugoslovenska zvezda, jer ne znam koliko u ovoj zemlji postoji najvećih jugoslovenskih zvezda. Mislim da je konotacija da sam BILA smešna, jer sam ja još uvek zvezda! Ne kažem da sam jedina, jer postoji samo nekoliko balkanskih zvezda. Ono što sam ja uspela u životu, to još nije uspela nijedna žena sa ovih prostora. Ponosna sam na ono što sam uradila i na ono što sam danas. Ne postoji žena iz šou biznisa koja je toliko ušla u posao ili investirala više od mene. Mnogo je lakše da se kupuju tašnice, krpice, ali ja sam radila i ulagala u ono što može da obezbedi moju budućnost. Realnost u kojoj znam gde sam, ko sam i šta sam me održala sve ove godine. Imam bekap bolji od svih, koji sam lično stekla i zaradila, a isto tako multiplicirala sa svojim suprugom. Mislim da sam izvodila muziku na način koji se dopao ljudima. Ne pevam na španskom i engleskom jeziku, pa da je to bilo nerazumljivo ljudima na Balkanu. I dan-danas pevam takvu muziku, koju prepoznaje ceo Balkan. Nisam želela da budem popularna pevačica u Americi, jer ne možeš da sediš na dve stolice, vrlo je komplikovano imati porodicu i decu i biti uspešan u poslu kakav je ovaj. Održati se na terenu kakav je Balkan je i više nego zahtevno, treba puno mudrosti, pameti i talenta da bi čovek ovde opstao i funkcionisao."

Da li u nekoj pevačici vidite svoju naslednicu?

"Mislim da nijedan pevač niti pevačica koji idu jednim putem i koji traju preko 30 i kusur godina nemaju niti mogu da imaju svoje naslednike. Ne može da ima naslednika bilo koji pevač koji je obeležio jugoslovensku muzikčku scenu. Mogu da budu mlađi i drugačiji, dobri ili još bolji. Ali, što jednom reče Kemal Monteno: "Otkud ja znam ko će biti zvezda?!" Mogu da ti kažem tek kad prođe 20 godina, jer tu potvrdu dobijaš svakim danom od svoje publike."

Koliko planirate još da pevate i kako zamišljate svoju penziju?

"Nemam pojma, ovo je posao koji zavisi od vaše energije i energije publike. Publika vam daje i snagu i ljubav na profesionalnom planu, dok privatno morate imati sopstveni mir i usklađen život da biste imali ravnotežu. Pošto ja ne radim u fabrici tepiha, niti u rudniku, o penziji ne razmišljam. Kako kaže jedna izreka, najbitnije je da imaš profesiju u koju si zaljubljen i koja ti daje strast i energiju."

Mnoge mlade pevačice vas ističu kao uzora, dok one starije kažu da su od vas naučile najvažnije lekcije iz šou-biznisa. Od koga ste vi učili?

"Najveći učiteljli su mi bili članovi "Slatkog greha", sa kojima sam počela da radim. A u šou-biznisu sam najviše naučila od Rake Đokića, koji je napravio najveće i najmudrije poteze u mojoj karijeri. Da je poživeo, sigurno bismo zajedno otvorili "Grand produkciju"."

Turneja uveliko traje, a kada će beogradska publika moći da uživa na vašem koncertu?

"Planiram da obiđem sve velike gradove, a radićemo Australiju, Ameriku i Kanadu i koncerte po zapadnoj Evropi. Naravno, biće i koncerata po gradovima regiona, a za Beograd mogu da otkrijem da spremam spektakularan koncert."

