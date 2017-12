LEKA UŽIVA U ULOZI ŠARMERA: Udvaranje ga uzbuđuje, a evo hoće li se opet oženiti!

Troje dece koje je Branislav Lečić dobio iz dva braka su njegov najveći ponos. Ana i Ivan iz prvog braka i Lav iz drugog su centar njegovog sveta.

Kako kaže za sebe, bez obzira na popularnost, ostao je normalan, na šta je posebno ponosan. Iako važi za zavodnika, on sebe tako ne vidi.

"Ne, ja sam običan i normalan čovek. Svaki trud normalnog čoveka koji je izložen pogledima javnosti jeste da ostane normalan. Glumačka umetnost je prolaznog karaktera, malo je ostalo zapisa iza vas. Nemam želju da budem zvezda jer prosto u okolnostima u kojima živim to nisam. To bi možda moglo na Zapadu, pa da to sve prate i druge stvari, a to ovde nemam. Najviše mi prija što sam normalan", kaže Branislav Lečić.

Uvek okružen lepoticama, ovaj zavodnik koji je bio dva puta u braku, jednom sa pravnicom Ivanom, a drugi put sa voditeljkom Ninom Radulović, na pitanje da li mu se sada udvaraju devojke, kaže:

"Smatram da je udvaranje ili slanje dobrih talasa i vibri prema onom polu koji vas interesuje sastavni deo života, što ga čini lepim i uzbudljivim. Ne vidim u udvaranju ili davanju signala bilo šta loše. Naprotiv".

Na pitanje da li bi ponovo stupio u brak, Lečić kaže:

"Ne tretiram život ni sa kakvim očekivanjima. U životu nemam očekivanja i zato bivam iznenađen".

Kako su mu deca iz prvog braka velika, nametnulo se pitanje da li bi ih podržao kada bi mu došli i rekli da žele da stupe u brak.

"Naravno da bih uvek savetovao da dobro promisle i vide da li je to to. Neke želje se pojave samo zato što su refleks naših snova ili prvih utisaka. Treba biti obazriv kada je trajna veza u pitanju. Jedno je spremati se za susret, za dejt, što kažu, vikendom, a drugo je živeti zajedno", smatra Lečić.

