KO TO ULAZI U PAROVE? Ukućani luksuzne vile dobijaju novog cimera, sprema se ogromno iznenađenje!

Učesnici šeste sezone najgledanijeg rijalitija "Parovi", i ove srede imaju emisiju "Upoznajte Parove".

Voditeljke Jovana Jeremić, Anđela Lakićević i Ružica Veljković, otkrile su da se večeras sprema veliko iznenađenje.

Naime, u najpopularniju vilu na Balkanu ulazi nova učesnica, prezgodna brineta, a veliko je pitanje ko će to biti.

foto: Printskrin Instagram

Mnogi sumnjaju da će večeras u "Parove" ući devojka Nenada Marinkovića Gastoza, Naida.

Gastoz je rekao da će on izaći ukoliko Naida uđe, pa je zbog toga sada upravo on na glavnim vratima, i ubrzo ćemo saznati da li on napušta najpopularniju vilu na Balkanu.

(Kurir.rs/Foto:PrintScreen/Youtube)

Kurir

Autor: Kurir