GASTOZ NA STUBU SRAMA! Kako se to ponašaš, ceo dan imaš osmeh na licu, kao da si na svadbi bio!

S obzirom da su svi pod utiskom nesrećnog slučaja koji se sinoć dogodio izmeđi Gastoza i Brendona, večeras se u emisiju "Roditeljski sastanak", uključila "skrivena".

Prilično razočarana ona je Gastozu objasnila kako stvari stoje.

- Imali smo Gastoza, a onda je naišla neka Naida i zatrpala Gastoza u pesak, mi sada imamo Nenada. Njega je stvorila ova kuća, a on to ne ceni i ponaša se kako se ponaša. Žalosno je što ceo dan ima osmeh na licu, kao da je bio na nekoj svadbi. To je za mene tužno i bezobrazno - poručila je "Skrivena".

