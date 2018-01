KATARINA GRUJIĆ REŠILA DA KONAČNO PROGOVORI: Evo zašto sam tako dugo krila svog dečka!

Katarina Grujić već izvesno vreme uživa u emotivnoj romansi sa svojim izabranikom Kostom. Zanimljivo je da ga je ona duže vreme krila od očiju javnosti, ali nedavno je konačno otkrila njegovo lice.

Lepa pevačica priznala je i zašto je krila svog partnera toliko dugo.

- Opekla sam se. Svoj život sam dala na dlanu, mislim da je to bila moja greška, ali dobro - na greškama učimo, to su sve lekcije. I ne želim sada da objavljujem toliko, ne želim da niko ima prava da komentariše dečka mog, mene i moju vezu, jer mislim da nema prava na to - rekla je Katarina.

