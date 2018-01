(VIDEO) OVO NISAM JA, SVAKI DAN SE SVĐAMO OKO GLUPOSTI, NEMAMO O ČEMU DA PRIČAMO: Evo kako posle 4 meseca Luna i Sloba komentarišu svoju vezu! ŠOK!

Kao i svake subote zadrugari su odgovarali na pitanja novinara. Ono što njih i gledaoce najviše interesuje jeste kakav je odnos između Lune Đogani i Slobe Radanovića koji su imali žestoku svađu prethodnih dana.

Kako su četiri meseca zajedno i njihovu vezu često poljulja i najmanja sitnica, pa je zbog toga njihov odnos doveden u pitanje. Ovo su oboje demantovali, a evo šta su povodom ovoga prokomentarisali.

- Svaki dan, po ceo dan smo zajedno, nemamo o čemu da pričamo. Svađamo se oko glupostil. Više se svađamo oko drugih ljudi, tuđi komentari i prozivke. Ja priznajem da umem užasno da odreagujem, histerišem. Ne opravdavam sebe nimalo. To nisam ja, znaju ljudi koji me poznaju u privatnom životu - bila je iskrena Luna, a onda je i Sloba dao svoje mišljenje.



- Ona ima taj problem u svojoj glavi ko god da je isprovocira da to utiče na naš odnos i da je nervozna i na mene. Ne bih rekao da je naš odnos zahladneo, desilo se mnogo čarkica, ali smo to izgladili. Zaista nema nikakvog problema imeđu nas, sve je kao pre, Volimo se sve više - završio je on.

Šta su oni još odgovorili pogledajte u snimku ispod teksta.

