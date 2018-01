DALILINO HISTERISANJE I URLISANJE ZBOG BRAČNE KRIZE NIKO NIJE MOGAO DA ZAUSTAVI! A onda je Đus uspeo u tome kada joj je dao OVAJ savet

Dalila Dragojević u toku sinoćne večeri praktično je doživela nervni slom. Ona je, naime, zbog određenih saznanja počela da sumnja da postoji nešto više između njenog supruga Dejane i Tijane Ajfon.

Dalila je saznala za izvesnu prepisku između njih dvoje, a ova informacija toliko ju je pogodila, da je pala u nesvest. Situacija se toliko zakomplikovala, da je u vilu po hitnom pozivu čak ušao i sam Dejan Dragojević, ali ni on nije uspeo u nameri da smiri i stabilizuje atraktivnu brinetu.

Muž je pokušavao da joj objasni da je u pitanju nesporazum, no ona je nastavila da plače i histeriše, te ga je isterala iz prostorije.

foto: Printscreen/Happytv

Na koncu svega, Dalila je došla k sebi, ali su suze i dalje tekle, a da je malo pribere uspeo je Ivan Ivanović Đus.

- Dalila, on prati sve ovo, non-stop. Prati, kao i moja žena i na netu i TV-u, to je ljubav. On te voli, vidi se. Pa šta i ako je odgovorio "Gledam TV", on nije imao ništa s njom. Već si prošla ovo sve i treba da znaš, niko ti ovde ne bi uništio život - tešio ju je Đus.

Dalila je jecajući rekla da zna da je Dejan nije prevario, ali da je potresena zbog svega.

(Kurir.rs/Foto: ProintScreen/Youtube)

