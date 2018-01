MIKI IMA RAK KOŽE? Svi u šoku, a evo šta doktor kaže!

Iako Miki misli da je samo reč o težem obliku psorijaze, doktor specijalista kome smo pokazali slike njegovih rana i te kako se uplašio jer mu Mikijeva bolest liči na karcinom kože.

"Ovo što vidim nije nimalo dobro. Nekad je to bila psorijaza, koja nije lečena uopšte i dovela je do otvorenih rana, a one brzo prelaze u rak kože! Postoji mogućnost i da je Mikija već zahvatio taj stadijum koji je skoro pa neizlečiv. On pod hitno mora da uradi sve potrebne analize i da krene sa adekvatnom terapijom, jer neće moći još dugo da trpi bolove. Imali smo slučajeva da su pacijenti umirali u roku od godinu dana jer nisu shvatili ozbiljno težinu bolesti koju imaju", kaže specijalista Nenad Bogdanović.

