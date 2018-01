(VIDEO) KIJA ŠOKIRALA IZJAVOM: Miki mi se svaki dan nabacuje!

Kristina Kockar je ostvarila odličan prijateljski odnos sa Filipom Đukićem, te je i prokomentarisala u igri istine da joj je on jedan od najlepših zadrugara. Pored toga, ona previše vremena provodi sa njim, pa je gledaoce zanimalo u kakvim odnosima su njih dvoje.

Ona je rekla nešto što je sve zadrugare iznenadilo:

"Krenula je priča iz zezanja, ja sam baš rekla Luni danas, ala si me ukanalila sa igrom istine, on i ja ostajemo prijatelji, tako će i biti. Ljudi znaju da sam ja zaljubljena i da me niko drugi ne zanima", a onda nastavila:

foto: Printskrin

"Ja sam kriva. Mene su pitali da izaberem dva zadrugara koji su mi slatki, a da nije Slobodan. Rekla sam Vojke i Filip, a Filip je ovde jedini slobodan otkad je raskinuo sa Žižom, zato su nas povezali, ali Miki ima ozbiljnu žvaku i svaki dan mi se nabacuje, ne znam kako to neko ne vidi", rekla je Kija.

Miki Đuričić je bio zatečen onime što je ona rekla, pa ovo nije želeo da prokomentariše, već samo izustio reč "skandal".

(Kurir/Pink, Foto:Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir