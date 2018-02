GODINU DANA NAKON MEDIJSKE POMPE: Marko Bulat otvoreno o skandalu sa drogom, ali i o kolegi Darku Laziću!

Pevač Marko Bulat poslednje dve godine često je bio uvučen u narko-afere, što mu je, kako kaže, narušilo ugled i imidž u javnosti.

Nakon što je njegova supruga Marija priznala krivicu kada im je u sandučetu stana pronađen kokain, a zatim su privedeni u Baru zbog posedovanja navodno zabranjene supstance, pevač govori otvoreno o porocima i skandalu kolege Darka Lazića.

"Oni koji me znaju odranije ne mogu da veruju u to da se drogiram, a oni koji me ne poznaju veruju u te priče. Bude mi krivo, ali ne možeš svakome da objasniš pojedinačno. Pristao sam da se testiram na narkotike i nalazi su bili negativni, sem na "bensedin“ koji sam popio za spavanje", kaže Marko, koga smo pitali kako komentariše snimak koji se pojavio i na kojem njegov kolega Darko Lazić šmrče beli prah.

foto: Damir Dervišagić

"Ne komentarišem ni sebe i svoje postupke, a ne druge ličnosti. Svi smo odrasle, formirane ličnosti. To šta će neko da radi, to je njegova stvar. Ako je neko uhvaćen na delu, ne može da opere ljagu sa sebe", kaže pevač, koji je poslednjih godina krasio naslovnice tabloida zbog razvoda, privođenja, a onda i zbog strepnje kroz koju su on i supruga prošli kada je njihova beba rođena dva meseca ranije.

foto: Damir Dervišagić

"Prošla godina je bila najturbulentnija dosad za nas. Srećom, sve je prošlo i zasad je sve u redu. Dok me niko ne dira iz čista mira, ne pravim probleme. Trudim se da radim dobro i da budem u porodičnom okruženju. Na svojim nastupima dajem sve od sebe, posmatram publiku i dajem im šta traže", ističe Bulat i otkriva da je Dorotea sada dobro i da raste u zdravu i srećnu devojčicu.

Uskoro će da joj proslave i prvi rođendan jer je rođena u februaru.

"Godina je proletela za čas, pesmice i uspavanke joj pevaju sestrica i mama, a ja čuvam glasne žice za nastupe. Pomažem supruzi oko bebice, noću uglavnom. Noćna straža je moja".

foto: Instagram

(Kuror/Puls, Foto:Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir