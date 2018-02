NAIDA SE UPLAKANA JAVILA U PROGRAM: Gastoz je ponizio na nacionalnoj televiziji! Njena poruka na Instagramu tek šokirala!

Naime, nju je iznervirala Gastozova izjava da ga ne zanima kad nije došla danas. Smatrala je da joj je na taj način postavio ultimatum i odbrusila mu je.

"Je l' ti to mene ucenjuješ? Ponizio si me na nacionalnoj televiziji. Znaš li ti kakve sam pozive sada dobila? Nema na čemu za sve što sam uradila za tebe. Pozdrav i za gospodina koji me vređa u studiju, a ti tako mirno sediš. Hvala ti", rekla je Naida u suzama i prekinula vezu.

"Jesi li se iznervirala? Super, i ja sam", odbrusio joj je Nenad.

foto: Printscreen

Nakon ovoga Naida je na svom Instagram profilu napisala šokantnu poruku. Očigledno da je ljubomora proradila.

"Nenad i Zorica", napisala je ona i dodala emotikon srce.

foto: Printskrin Instagram

(Kurir.rs, Foto: Nebojša Mandić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

ALEKSANDRA SUBOTIĆ VIŠE NIJE CRNKA: Totalnom promenom frizure šokirala sve!

Kurir

Autor: Kurir