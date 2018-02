PEVAČICA VIŠE NE ĆUTI: Nikolina Kovač otkrila šta nikada neće zaboraviti Ani Sević!

Pevačica Nikolina Kovač otkriva da li će sinu Nikolaju da podari brata ili sestru, da li suprugu Saši brani da pije i šta joj je o razvodu rekla prijateljica Ana Sević.

Nikolina Kovač nedavno je iznenadila publiku provokativnim izdanjem u spotu nove pesme, a da li se to izdanje dopalo njenom suprugu Saši Kaporu, koji je nedavno rekao da mu ona zamera što mnogo pije.

- Saša i ja smo različiti. On voli da da sebi oduška, da popije čašicu-dve više, dok ja uopšte nemam afinitete prema tome. Kao da nisam, po tim stavkama, estradni umetnik. Nemam ni jedan porok, sklona sam gojenju i moram strogo da vodim računa šta jedem i pijem. Alkohol ne pijem, a o drogi ne volim ni da čujem.

Da li Nikolaj traži brata ili sestru?

- Ne, još uvek je mnogo voljen, ništa mu ne nedostaje. Voli svoje drugare u vrtiću i stalno ih grli. Imala sam težak porođaj i sad me je malo strah od budućnosti, trudnoće i svega što me čeka u tom smislu. Kažem milion puta, to je nešto sveto i intimno. Umanjuje mi se vrednost svega toga kada se pita da li planiramo tako nešto.

Pričala si otvoreno o bračnoj krizi?

- Nerviraju me stavovi drugih ljudi kada pričaju da je sve sjajno i onda se odjednom desi procep. Mi javne ličnosti imamo odgovornosti prema društvu da obični parovi ne misle da je sve idealno i da kada naiđu na neki problem pomisle da treba da odustanu. U meni se probudio neki revolt jer svi pričaju da je sve sjajno, a to nigde ne postoji.

Razvod tvojih kolega i prijatelja Ane Sević i Darka Lazića potresao je estradu, da li si se čula sa njima?

- Ana je moja prijateljica, čujemo se često i viđamo na snimanju. Oni su moji dobri prijatelji i naravno da se čujemo i kada je sve dobro i kada je loše. Samo oni imaju pravo da pričaju i iznose svoju privatnost u javnost. Ana će uvek imati u meni podršku kao što ja nalazim u njoj. Ona me je nazvala posle saobraćajne nesreće koju sam imala. Pre nesreće nismo imale neki kontakt, samo smo se viđale na snimanjima, nismo bile bliske. Ona je bila prva osoba koja me je nazvala nakon saobraćajne nesreće iako nisam imala telefon. Ani to nije predstavljalo prepreku, jer je pronašla fiksni broj mojih roditelja i nazvala me da čuje kako smo. Tom prilikom je rekla je tu za mene šta god da mi zatreba. I ona je majka i razumela je tu situaciju kao da se njoj tako nešto desilo. Ponudila mi je pomoć i od tada je ona za mene sve, kupila me za sva vremena. Ispala je pravi čovek.

Koliko često posećuješ rodni grad Sarajevo?

- Moja porodica i dalje živi tamo. Mi smo prave Sarajlije koje su ostale tamo da žive i u toku ružnih vremena. Preselila sam se u Beograd sa 21 godinom, ali redovno idem u rodni grad, bez koga ne mogu. Funkcionišem na te dve relacije, Sarajevo i Beograd.

Kako se tvoja i Sašina porodica slažu?

- Svi imamo jednu zdravu komunikaciju i Sašina porodica je rado viđen gost moje kuće. Poštujemo se međusobno i obilazimo često.

