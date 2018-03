KREATOR BRUTALNO OPLEO PO CELOJ ESTRADI: Saša Vidić nikad nije štedeo pevačice, ali o NJOJ nije birao reči!

Modni kreator Saša Vidić poznat je kao neko ko nema dlake na jeziku i ko često zbog isticanja svog mišljenja nailazi na osude mnogih.

Da li si dobijao pretnje zbog toga što si surovo iskren?

- Nikada. Nikada i neću, zato što bi im to bilo poslednje. Ne u smislu da bi se desilo nešto ružno i da bih ja fizički maltretirao nekoga, već bi oni morali psihički da uplate „Lazu Lazarevića“ i da ostanu tamo do kraja života.

Sarađuješ sa pevačicama, sa nekima se i privatno družiš. Da li je to što ste prijatelji otežavajuća ili olakšavajuća okolnost u poslu?

- Otežavajuća, zato što sam veoma težak u poslu. Želim da imam apsolutnu kontrolu, ne mogu moji klijenti sami da biraju. Svađe nastaju jer žene hoće da obuku jedno, ja hoću drugo, a ako neće kako ja hoću, ja kažem: „Ćao, ćao, vidimo se“. Sad trenutno spremam Sašu Matića za koncert, i iskreno, više volim da radim sa muškarcima, žene su me toliko smorile.

foto: Damir Dervišagić

Godinama stilizuješ Cecu Ražnatović, da li misliš da će Anastasija nadmašiti Cecu kada je reč o stilu?

- Velika je razlika između njih, u pitanju su majka i ćerka. Ceca je u svoje vreme vladala, žarila i palila. Ona i sada žari i pali, dok je Anastasija prelepa. Volim da kažem da je Ceca kao Monika Beluči, a Anastasija je kao svetska manekenka. Veljko je zgodan kao đavo, njemu šijem odela i najmanje je komplikovan. Blag je, nije živčan, a Ceca nas sve postrojava. Skroz je opuštena, ali zna šta želi. Nema histerije kod nje, što je najvažnije.

foto: Dragan Kadić

Jelena Karleuša je sarađivala sa tobom za liniju „Broz“, nosila je tvoje modele, nazivao si je najstilizovanijom ženom u Srbiji. Šta se zapravo dogodilo između vas?

- Jelena i ja smo bili baš dobri, još od albuma sa pesmom „Zovem se Jelena, Jelena“. Počeo sam da se družim sa Cecom, jer ona i ja smo generacija i prosto mi odgovara njena energija. Jelena je počela da pljuje ženu, rekao sam joj da to ne radi, da je Ceca moj prijatelj. Onda je ona počela sa uvredama, nazivala me sotonom, svakojake gluposti po novinama pričala, kao i njena majka. Jedno vreme sam je uništavao, a onda sam shvatio da nema potrebe da to radim, pošto svako svoje reči nosi kao krst.

foto: Vladimir Šporčić

Snežana Dakić je nedavno izjavila da te je podržala kada si došao iz Borova Sela kao izbeglica, čak si i nebrojeno puta gostovao kod nje u emisiji. Šta se promenilo u vašem odnosu, nazivaš je starletom kojoj trebaju tri zatezanja oko stomaka?

- Ako je toliko bila dobra i ako me je podržala, Snežana Dakić bi prvo trebalo da zna da sam ja iz Pakraca. To je kao kada bi nekome iz Subotice rekli da je iz Sjenice. Toliko o njenom znanju, ona je šatro novinar. Drugo, ona mene nikad nije podržala, što bi? Ne razumem. Sam sebe sam podržao, sam sebi sam kupio stan, sam sebe hranio, a ona je morala više da bude na leđima nego za mikrofonom. To što ona mene zove u šupačke emisije, šta ja tamo da pričam? To su emisije koje se emituju na internetu, jedino da pričam o ulošcima. Izvinjavam se što sam je nazvao starletom, ona je matora kuguarka koja ceo život šeta male pede*e. Ona hoće da pokaže da ima mladog dečka. Pa, ženo, koji mlađi dečko, imaš mladog pede*a.

foto: Damir Dervišagić

Ima li istine u tome da si namerno surov kada je reč o odevanju javnih ličnosti kako bi one upravo tebe angažovale?

- Bežim od toga, nije tačno. Kaću Živković i Radu Manojlović sam uništavao, mi smo vremenom postali dobri. Da li sam ikada ikoga radio nakon toga?!

foto: Vladimir Šporčić

Aleksandru Prijović?

- Jesam, da. Za Aleksandru sam rekao da izgleda kao iz kontejnera, sada pomalo radim sa njom. Pa dobro, mi svi tako. Malo radimo, malo ne. Daleko od toga da mi estrada smeta. Obično imam mnogo posla, a estrada je u fazonu da sve treba za odmah, a ja nemam živaca za to. Estrada nije baš verna, danas su tu, sutra ih nema, ti skineš stalne klijente sa liste i zezneš se.

foto: Dragan Kadić

Da li postoji zajednička rečenica za stil Soraje, Nataše Šavije i Stanije?

- Ne bih stavio Soraju u taj koš, zato što ona ima skupu garderobu. Soraja je za ove žene top. Ona diktira modne trendove, jer na njoj pršti sve. Ona nosi brendove broj jedan, prva linija.

foto: Dragana Udovičić

Kažu da uvek vređaš one čiji izgled komentarišeš, koristiš neprimerene formulacije. Da li to možeš da kažeš na drugačiji način?

- Ne mogu. Ja samo kažem ono što ljudi misle i ljudi vole to da čuju. Ljudi dele moje mišljenje, ali nemaju priliku da to kažu. Ne mislim da sam bog, ali nije daleko od toga ni da sam lud, samo mislim da sam vrlo fer. Da li preterujem ili ne, o tome nikada nisam razmišljao.

Kog domaćeg dizajnera ceniš?

- Vericu Rakočević. Prvo zbog toga što žena traje 30 godina. Ona je jedina bila preko, jedina je radila u Italiji dva-tri puta revije, jedina je u kriznim godinama dovela poznate manekenke. Verica je institucija mode, mi smo svi mala deca za nju. Ne računam ljude koji više ne rade. Draganu Ognjenović cenim, ali ona je sada otišla nekim drugim pravcem. Kod nje mi se dopada to što je decenijama dosledna.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Emina Jahović slovi za ženu koja ima nepogrešiv ukus kada je moda u pitanju. Da li to važi i za izbor njenih partnera?

- Ona je top bomba. Eminu znam 19 godina. Jako sam dobar sa njenom tetkom iz Novog Pazara. Eminu znam sa fakulteta u Beogradu i to je žena koji je pravi primer najbolje plastične hirurgije. Ona se operisala, nismo mi slepi, ali je toliko lepo urađeno.

foto: Damir Dervišagić

Ne štediš Daru kada komentarišeš njen stil odevanja. Da li te je nekada prijatno iznenadila i otkuda te netrpeljivost?

- Ona je primitivuša sa 30 reči u fondu, koja zna samo da bude bezobrazna, neduhovita i da se smeje. Nedavno sam dobio poziv da budem sa njom u kvizu, tri puta su me zvali, nije bilo šanse. Otkud netrpeljivost? Pa zato što ne mogu da je podnesem jer je glupa, ne mogu da podnesem glupe ljude generalno. Imam stvarno alergiju i averziju. Otkada je znam, nikada me nije prijatno iznenadila. Evo, šta sad radi svojoj drugarici Seki. Priča kako je Seka bezobrazna, a ona bi prvo trebalo da smanji grudi i da poveća mozak. Sad joj je super Jelena Karleuša, sa kojom se pljuvala.

foto: Printscreen/TV Prva

Koliko je tvog uticaja bilo u transformaciji Seke Aleksić?

- Ponekad radim sa Sekom, ona dolazi kod mene u atelje i to je sve. Seku sam 2005. godine posle hita „Crno i zlatno“ transformisao. Promenio sam joj imidž, uvio sam joj kosu i od tada se družimo. Napravili smo pauzu, pa smo nedavno radili za „Crveni ruž“. Godine iskustva su iza nje, prošli smo svašta, kroz sve stilove, tako da nema šta da se priča o Sekinom stilu, kao što ni o Cecinom nema potrebe. Ceca 100 puta bolje izgleda kada se sama obuče ili kada je Tasa obuče.

foto: Dragana Udovičić

