MENADŽER MINISTARKI OTKRIO PRAVU ISTINU: Edita je na bolovanju, nije napustila bend!

Aspirinci Filip Miletić i Miloš Roganović sinoć su na Kopaoniku dali zvaničnu izjavu u vezi sa Editom Aradinović i otkrili da ona nije napustila bend.



foto: Damir Dervišagić

"Edita je za sada na bolovanju i tako će biti do daljnjeg", rekao je Miletić.

Naime, Edita je na na društvenim mrežama napisala da odlazi iz benda i da se do daljnjeg neće oglašavati, a Miletić je rekao da pevačica nije njega obavestila da napušta grupu.

foto: Damir Dervišagić

"To zaista ne bih da komentarišem. Nije me pravno obavestila da napušta grupu tako da me bih sada mogao da pričam o toj temi. Mi s njom imamo ugovor, tako da ukoliko odluči da ode, mi ćemo postupiti po istom", rekao je on.

foto: Damir Dervišagić

Inače, sinoć je umesto Edite na Music Week festu pevala Kristina Denić, koja je u bendu prateći vokal, a postala je poznata kao takmičarka Zvezda Granda.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/J.S/Foto Damir Dervišagić/Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir