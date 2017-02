ALEKSANDRA SUBOTIĆ ODLEPILA: Čabarkapa nije bio srećan na venčanju

Učesnica „Parova“ prvo je gurala prst u usta kako bi fingirala povraćanje i gađenje na slike, a onda se pravdala kako joj je žestoki momak iz Kaluđerice, s kojim je pre tri godine dobila ćerku Magdalenu, nebitan.



http://chats.viber.com/kurir

- Znate li vi koliko mene Čabarkapa više ne zanima? I to ne od juče, nego ne pamtim ni ja otkad. Ovaj Kurir! Šta Čabarkapa traži u rubrici Stars? To me ne zanima jer on nije ni poznata ličnost ni ništa. Što se tiče tih slika i venčanja, te slike su fenomenalne, gde se vidi koliko je on srećan - rekla je ironično Aleksandra, a potom je iskoristila priliku i da izvređa stajling Čabarkapine žene Klaudije, s kojom on ima četvoro dece.- Da joj damo ovaj stolnjak, mislim da bi joj bolje stajao. A po Aleksandru se vidi koliko je srećan - još jednom je ponovila učesnica „Parova“, koja se sa samo 16 godina upustila u vezu sa oženjenim Čabarkapom.

Autor: Foto: Damir Dervišagić,Foto: Kurir