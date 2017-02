BOLOVE TRPI MESECIMA: Šaban Šaulić hitno ide na operaciju

Šaban Šaulić uskoro će opet morati na operaciju, ali ovog puta nije u pitanju trbušna aorta, već problemi s ramenom. Pevač i član žirija „Pinkovih zvezda“ već mesecima muči muku s bolovima, koji ponekad budu toliko jaki da je primoran da prima injekcije.



Kako smo saznali od izvora bliskog Šauliću, problemi s ramenom pojavili su se pre pola godine, neposredno nakon što se oporavio od operacije trbušne aorte, i s vremenom su postajali sve ozbiljniji, pa je morao da poseti lekara.



- U početku je bol bio zanemarljiv, ali konstantan, pa ga je to nerviralo i opterećivalo. Kada je situacija postala ozbiljnija, posetio je doktora, koji je ustanovio da ima problema s hrskavicom. U takvim slučajevima prepisuju se lekovi koji blokiraju bol i saniraju oštećeni deo ramena. To je kod Šabana delovalo nekoliko meseci, pa se bol ponovio javio. Tada su mu promenili terapiju, dali su mu jače lekove i savetovali fizikalnu terapiju. Ne znam da li je išao na fizikalnu, ali mi je rekao da tablete sve slabije deluju i da mu je lekar rekao da će možda morati da problem otkloni operacijom. Šaban se ne plaši toga, samo želi da se što pre reši bolova. Ima veliku podršku supruge Goce - rekao je naš izvor koji je insistirao da mu ne pominjemo ime.



Prema njegovim rečima, Šaban Šaulić će narednih nedelja obaviti dodatne preglede i tada će pouzdano znati da li je operacija neizbežna. Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt s folkerom, ali on nije odgovarao na naše pozive.



Ivan Ercegovčević

Imao tempiranu bombu u stomaku



Šaban je u aprilu prošle godine hitno operisao trbušnu aortu u privatnoj klinici u Italiji. Pevač je godinama izbegavao da se podvrgne intervenciji koja je bila neophodna! Imao je zapušenje trbušne aorte, što lekari nazivaju „tempiranom bombom u stomaku“, a koje je moglo da ga košta života da se nije podvrgao rizičnoj operaciji. Posle zahvata, Šaulić je nekoliko nedelja mirovao, a nakon toga se vratio nastupima.

Autor: Foto: Nebojša Mandić,Foto: Dragan Kadić