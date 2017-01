(FOTO) DONA ARES SE PONOVO BORI ZA ŽIVOT: Pevačica po treći put obolela od RAKA

Pevačica je dva puta pobedila kancer koji je nemilosrdno napadao njeno telo.

"Za sve treba priprema, pa tako i za hemoterapiju. Ovo je port. Danas je stari izvađen, novi postavljen pod kožu! Osećam se kao da imam neki čip, ali bolje i čip, nego hemo kroz vene koje više i ne rade.

U Sobi za nikoga (borba 1) pomirila sam se sa životom u simbiozi sa rakom. Znali smo da će biti uspona i padova, ali u situacijama kad se borite za produžetak života svaka šansa je vredna truda! Iako me bolest kratko zavara oporavkom, ponašam se kao najzdravija uz sve nedostatke i to je ono što me drži.

Dugo sam razmišljala da li da objavim ili ne objavim bilo šta uvezi sa svojom bolešću. Ipak borba broj 2 je prošla u tišini, ali treća neće. Iz razloga što ima previše uznemirujućeg sadržaja, a opet korisnog za ljude u istoj i sličnoj situaciji, a na prvom mestu privatni sadržaj koji nikako ne očekujem na portalima i tuđim profilima – imam još jedan novi Instagram profil, (koji se još puni slikama iz 2016/17) samo za prijatelje (preko 18 godina) i za sve one koji me prate godinama,manje/više lično poznaju, vole i podržavaju.

Probala sam GLASNU i TIHU varijantu, radi ličnog istraživačkog eksperimenta za novu knjigu koju pišem. Rak se ne tuče u tišini, barem ja nisam taj tip. U tišini padamo u još veću tišinu i polako na sve pristajemo, pa tako i da se predamo. To nije u mom stilu”, napisala je pevačica na sovm Instagram profilu u opisu fotografije iz bolničkog kreveta.

