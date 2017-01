JELENA KRUNIĆ OTKRILA SVE TAJNE PAROVA Zorica omađijala Gastoza, evo šta je uradila Nenadovoj majci

“Definitivno neću moći da komuniciram sa gospođicom Laza Lazarević Miljanom. Ona je lopov, došla je sa dva džaka gardarobe, a izašla sa sedam. Sve nas je pokrala. Ja sam kod Miljane našla neke svoje spavaćice, majice i još nekoliko stvari, što po mom mišljenju nije normalno, pa kapiram da je Miljana najveća kleptomanka u kući“, kaže Jelena.

Šta ćeš ako ti opet bude uzimala odeću?

“Daću joj lek, a to će je oboriti. Taj lek će biti verbalne prirode. Ona se izvrišti na brzinu i posle se smiri. Vidim, ugojila se, a ja ću joj pomoći da se još ugoji. Imam misiju da od Sandre Meduze napravim poznatu ličnost, a od Miljane ću napraviti slona”.

Foto Printscreen

“Meni je ona genije, savršena je. Većina ljudi misli da je glupa, ali bože moj, svi smo mi glupi u nečemu, ona je možda u svačemu, ali meni je odmor za mozak. Učiću sa njom latinicu, ćirilicu, neće mi biti teško da se spustim na taj nivo. Ako je niko u životu ničemu nije naučio, e pa došlo je vreme da je Jelena Krunić poduči. Jedna išarana devojka naučiće Meduzu svemu i biće joj učiteljica”.

Foto Printscreen

Kažu da Vesna Rivas magijama svakog može da sredi?

“Ne, ne bojim se nikog pa ni Vesne Rivas, ona je klasična mama rijalitija. Ta žena je špijun produkcije i pomogla mi je u nekoliko navrata, dala mi je majčinski savet. Ima Vesna svoje bubice, svi ih imamo, ali niko kao Vesna ne može da priča u nedogled. Jedino njoj ne bih mogla verbalno da uzvratim. Jednom mi je svašta rekla, a ja sam samo zamislila moju majku Zorku i nisam mogla da se svađam sa njom. Sve je to stvar kulture i kućnog vaspitanja, ja nisam kao Dudlila – Dalila”.

Foto Damir Dervišagić

Da li su ti Ružica ili Gastoz dali neki savet?

“Sa bivšim učesnicima u kontaktu sam samo preko Fejsa ili kada se sretnemo. Ružicu nisam videla, ali sa njom bih bila u okej odnosima ako uđe u rijaliti. Zloricu Dudlićku – Zoricu nisam videla, niti imam komentar. Gastoza sam videla i mogu ti reći da je on jedna osoba kada je sa Dudlićkom, a potpuno druga kada Dudlićka nije uz njega. Ali dobro… Slažem se sa Vesnom Rivas, koja kaže da je Zorica radila nešto da bi omađijala Gastoza. Evo, bože mi oprosti, uništila je prvu prepreku. Možda je Nenadova majka mogla da utiče na to sve, ali sada je gotovo“.

Misliš da je Zorica uticala na smrt Nenadove majke?

“Od sve sekiracije žena je, bog da joj dušu prosti, preminula. I ako Gastoz nešto iz toga nije naučio, onda stvarno ne znam. Sekirala se uglavnom zbog Zorice i njega, ali i zbog rijalitija i učestalih svađa”.

Foto: Damir Dervišagić

Šta misliš, da li će veza Zorice i Gastoza opstati?

“Ja sam ga videla da se ljubi sa slatkom, plavom stjuardesom u Stefan Braunu pre neki dan”.

Jel lepša od Zorice?

“Baš je slatka mala, rekla bih da nema mnogo godina, možda 22 ili 23. Mislim da Zorica može da se provlači uz njega samo kroz novine, ali od te veze ništa neće biti. Gastoz ima novu devojku, i to je ta plavušica stjuardesa”.

On se uvek vrati Zorici..

“Zoričino vreme je prošlo, ona ne zna šta će sa svojim životom, ona u grad ne može da izađe jer je bila sa pola grada. Ona treba da poradi prvo na sebi. Prepuna je negativne energije, i to ne mislim samo ja već cela nacija“.

Dobro, ima li šanse za seks u rijalitiju, od tebe se to očekuje?

“Ne, ja imam verenika napolju koji me čeka. Naravno, seks može da se desi ukoliko si slobodan, pa ne mariš ni za čije mišljenje, što u rijalitiju, što napolju, ali kada si zauzet, to ne opravdavam. Ja imam nekog ko me čeka i ko me voli. Biću ja dovoljno zabavna, veruj mi, i bez seksa”.

Foto Marina lopičić

Čula sam da se udaješ na proleće i da ćeš, čim se završi rijaliti, napustiti Srbiju?

“Tačno je da volim svog dečka, moj Danijel me čini srećnom i voljenom, i da će svadba biti na proleće“.

Znači, došla si da pobediš, uzmeš pare i napraviš svadbu?

“Očekujem pobedu, ali da pobedim samu sebe, da u nekim situacijama nadmudrim sve, pa i sebe. Pobeda sama po sebi mi nije toliki prioritet”.

Stars/Tamara Drača

