LEPA LUKIĆ BACILA OKO NA ZAHARA: Nisi LOŠ BADŽA! Pozovi me u stan i možda se SMUVAMO!

Naime, Lepa je otkrila da njeno poznantsvo sa Zaharom datira iz davnih dana, ali i to da misli da je bivši suprug njene koleginice Goce Lazarević dobar badža.

"Nije on loš badža. Nisam do sada otpevala nijednu njegovu pesmu, ali to ne znači da neću. Ja njega mnogo volim, cenim i poštujem, bio mi je i na koncertu. Međutim, ako bi mi ponudio neku svoju pesmu i ja odem kod njega u stan možda bi se i smuvali", rekla je pevaćica u Magazinu in. Zahar se nasmejao na njen komentar.

Foto: Printskrin

Autor: EPK,Foto: Printscreen