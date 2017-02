OJDANIĆ (69) ODLEPIO ZA LUKIĆKOM (77): Era: Lepa je bomba u krevetu!

- Ma ja vama kad bih to pričao, ne biste mi verovali! Ona jeste babac, ali je i sad odlična u krevetu. Ona se prevrće, okreće, vrišti, zabacuje glavu i kosu. Prava je bomba. Kakve starlete, brinete, pevačice... Lepa svima njima može da drži čas iz erotike. Ta žena zna znanje! Pa vi kad biste znali kako su svi muškarci ludeli za njom svojevremeno... Svi su hteli da je kresnu. Ona sad jeste ostarila, ali je još dobrodržeća - smatra Ojdanić.



Tim povodom pozvali smo Lepu:

- Kako to Era zna kako se ja praćam u krevetu?! Nisam valjda sada seks-bomba, to sam bila dok sam bila mlada. Era lupetara. Uh, šta on priča da se koprcam, šta on zna?! Pa mene bi svaki muškarac ostavio kad bih se koprcala u krevetu. Ljubav treba da se oseti, a ne da se praćakaš. Što sam se koprcala, koprcala sam se, gotovo je s tim, sad mirujem. To Era priča jer ja lepo izgledam. Kad se sretnemo na snimanju, poljubimo se, možda sam se namirisala, pa je on osetio. Nije on mislio ništa loše, to što je rekao je za mene plus. Ali ja neću da pričam šta ja radim u krevetu.



Ljiljana Stanišić





