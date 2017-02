LJUBINU ISPOVEST ČEKALA JE CELA SRBIJA: Evo šta je priznala UŽIVO u emisiji

Naime, Pantovićeva je priznala da je svojevremeno bila na pravom policijskom poligrafu.

(VIDEO) LJUBA PANTOVIĆ TRPELA NASILJE U BRAKU: Karađorđe me je sa decom gurnuo niz STEPENICE

"Ja sam bila na pravom policijskom poligraf i tada mi je to bilo smešno, jer sam ga ja tražila iz radoznalosti, zanimalo me je šta je to, za šta se oni toliko hvataju i čupaju. Tada me je glavni šef optužio da lažem, a ja sam tražila uvid u rezultate. Nije želeo da mi da. Tada sam bila svesna da su igrarije u pitanju i da su to sigurno rezultati koji njima nisu išli u prilog. Ja sam zapravo prošla taj poligraf, a on je počeo da se smeje. To su u stvari sve neke igrarije, koje možeš, a i ne moraš da igraš", ispričala je Ljuba.

http://chats.viber.com/kurir