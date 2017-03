MARINA VISKOVIĆ OTKRILA DETALJE VEZE: Evo šta pevačica MORA da radi da bi zadržala DEČKA!

"Kod pevačica to sve traje mnogo duže, ja mislim. Ja svoju neku teoriju imam kada su u pitanju žene koje su ostvarene, a još su na to i pevačice. Mi smo uvek na meti muškaraca, ali svaka žena treba da radi svoj posao bez obzira na ljubavni status, da se bori za sebe, da radi ono što je zanima i ispunjava. Ja kažem mom dečku:"Ja da ne pevam, možda bih ti i dosadila, ovako odem vikendom". Ima to stvarno neke svoje draži", objasnila je Marina u emisiji "Gold subotom popodne".

Pevačica je otkrila i da planira decu, ali da još nije sigurna kada će da zatrudni.