Nataša Bekvalac: Odavno sam shvatila da je svrha mog postojanja da usrećujem druge

Pop zvezda priredila je tradicionalno druženje sa predstavnicima medija na kraju godine, a tom prilikom prisetila se najupečatljivijih momenata koji su obeležili njen profesionalni i privatni život tokom 2016. i otkrila svoje planove za naredni period.



Već nekoliko godina pop zvezda Nataša Bekvalac (36) krajem godine izdvoji vreme da bi se posvetila druženju sa novinarima i uz zvuke staklenih čaša i osmeha nazdravila lepoj saradnji. Tako je bilo i u decembru, u jednom od popularnih beogradskih klubova, samo što je ovoga puta, čini se, imala više razloga za osmeh i zadovoljstvo.



Pored supruga Ljubomira Ljube Jovanovića (34) pronašla je sve ono o čemu je maštala zamišljajući harmoničan bračni život, porodicu i dom, a zajedno sa poslovnim saradnicima unela je novi ton u svoj muzički izraz, na koji je veoma ponosna.

S: S kakvim emocijama ste ispratili 2016?

"To je za mene bila izuzetno uspešna godina. Objavila sam najuspešniji album u dosadašnjoj karijeri i odigrala ulogu Drage Mašin u pozorišnoj predstavi Tajna Crne ruke, koju sam godinama priželjkivala. Moj bend i ja radili smo više nego ikada, a privatni život upravo mi je onakav kakav sam sanjala da bude."

S: Kakav je rezultat u utakmici planirano–urađeno?

"Kada je reč o onom što sam zacrtala za 2016. i uradila, trenutno je nerešeno."

S: Kakva očekivanja imate od 2017?

"Volela bih da zajašem ovaj talas energije i uspeha iz 2016."

S: Najluđu noć proveli ste radno, u Beogradu, da li je i suprug bio pored vas?

"Kao i svake godine, kada se kazaljke poklope, ja sam bila na sceni. Odavno sam shvatila da je svrha mog postojanja da usrećujem druge, jer sam tada i ja najradosnija. Moj suprug je sam odlučio gde će dočekati Novu godinu. Mi smo odavno prevazišli formalnosti... Nije lako biti oženjen pevačicom, ali je najbolje."

S: Šta ste fanovima u ponoć poželeli uz čestitku?

"Da budu srećni."



S: A šta ćete poželeti sebi?

"Takođe da budem srećna."

S: Uskoro će druga godišnjica braka sa Ljubom, na koji način ćete je obeležiti?

"Pa mi smo jedva i venčanje proslavili. (Smeh)"

S: Najavili ste novu pesmu Oštećena od rođenja, ponovo jedan smeo naziv.

"U suštini, ja sam veoma hrabra i smela žena, pa mi takve pesme i pristaju."

S: Kako je biti mama devojčice u pretpubertetskom uzrastu?

"Jako lepo i teško u isti mah. Ponekad se i bojim, ali mislim da je to boljka svih majki. Na primer, kako ću se postaviti, da li sam dovoljno fleksibilna ili možda previše stroga... Pre neki dan prolazim pored nje, a ona mi salutira. Začuđeno sam je upitala: Hana, šta ti je, a ona opet ponovi isto. Pitam je lepo da li su to neke nove fore, a ona kaže: Tako vojnici pozdravljaju Hitlera. I ja se zgranem: Je li to ona meni rekla da sam Hitler?!"

S: Na proleće vaša porodica biće bogatija za još jednog člana, jer vaša sestra Kristina očekuje svoje drugo dete. Kakva osećanja u vama probudila ta vest i da li i vi planirate prinovu?

"Kada sam saznala da je moja sestra trudna, obuzele su me najlepše emocije. Nestrpljivi smo i presrećni. U Kristininoj sreći uživam kao da je moja lična i već dugo znam da je ona moja bolja polovina."

Razgovarao: Saša Tošić

Izvor: Story





Sa sajta Story.rs pročitajte i:

Prolaznici gledali u čudu: Slavna manekenka prošetala psa u donjem vešu (FOTO)



5 bjuti pitanja za Tanju Savić: Atraktivna pevačica otkriva sve tajne! (FOTO)



Bobi Marjanović: Porodica je moje utočište (FOTO)



U ovkvom stanju je još nismo videli NIKADA: Jovana Pajić otkrila kakva je kad poludi (FOTO)



Nikolina Kovač Kapor i Saša Kapor: Jačaju nas i loše stvari

Bonus video

NE MOŽE DA SE OPUSTI NI DOK VEČERA: Evo kakav ŠOK je doživela Nataša Bekvalac





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Vladimir Šporčić