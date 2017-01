CECA OTVORILA DUŠU: Neću Kurca ni Trampa, hoću Putina!

Ivica je zapeo da me upozna s Austrijancem, a ja hoću Rusa. Popila bih kafu s američkim predsednikom, ali bolje da me spoji s ruskim, rekla Ražnatovićeva.

Dok su bili u Beču, on je austrijskom ministru spoljnih poslova Sebastijanu Kurcu pokazivao slike svoje drugarice iz Žitorađe.



- Rekao sam mu: „Došao sam sa Cecom, da ti pokažem kako izgleda.“ Dao sam mu njenu sliku da je vidi, a on kaže: „Pa što nije ona došla?“ Odgovorio sam mu: „E, doći će kad budeš došao u Beograd“. Tako da, Ceco, budi spremna! - poručio je u „Ami Dži šouu“ Ivica folk zvezdi, a ona se složila:

TO JE GLAVNI PROBLEM: Ceca se ŽALILA da ne može da nađe dečka, a potom otkrila i RAZLOG!

- Sve za Srbiju! Večeras sam se ovako obukla pošto sedim s ministrom inostranih poslova, a za gospodina Sebastijana rolku!



Dačić je rekao da je Cecu želeo da uda za novog predsednika SAD Donalda Trampa:



- Žao mi je samo što Cecu nije video Donald Tramp. Sad bi bila prva dama. To je odlična prilika. Al‘ sad je zauzet, ne može.

CECA HOĆE DA JE DAČIĆ SPOJI SA PUTINOM: Zašto mu nisi pokazao moje slike?



Na pitanje da li će Ceca u novom spotu biti razgolićena pošto je smršala sedam kilograma, ministar je dobacio da se ona čuva za Kurca. Međutim, Ražnatovićeva hoće samo predsednika Rusije Vladimira Putina!



- Čovek je zapeo da me upozna s Austrijancem, a ja hoću Rusa. Moramo i s ovima, najveća su sila na svetu. Nikakav problem da popijem kafu i s Putinom i s Trampom, za Srbiju sve. Samo ti mene spoj s Putinom. Da te pitam nešto, što si ti onom Sebastijanu pokazivao moje slike umesto Putinu? - pitala ga Ceca.- Pa nismo došli do te teme! - pravdao se Dačić.- Kako nisi? Ti si stalno nešto s Putinom - uzvratila je pevačica, a političar se snašao:- Putin je malo tvrđi. Čekaj da mi prvo krenemo od ovoga!

Folk zvezda tvrdi da nijedan muškarac ne želi da bude s njom u vezi jer bi zbog toga i on bio u centru pažnje:

- Ne mogu da nađem dečka! Neće niko da se slika sa mnom! Znam da ne mogu da funkcionišem kao ostale žene, da šetam u trenerci, čupava i bez šminke. Od mene se uvek očekuje da lepo izgledam. Shvatam da je to deo mog posla i ja sam to birala.

