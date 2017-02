NIJE MOGLA DA VERUJE: Radin tata NEĆE da UPOZNA HARISA, a evo ZAŠTO!

Spekulisalo se da Radin otac nije zadovoljan njenim izborom dečka, pa je ona rešila da otkrije o čemu se zaista radi.

Dragan Kadić

"Kod nas je to malo čudno, ali meni je to na neki način komično. Moj otac, koji me je uvek vaspitavao da budem dobra i fina devojka, nikada mi ništa nije branio. Jednostavno, čovek je postavio neka pravila u kući i očekivao je da ih svi mi poštujemo, pa je tako meni nedavno rekao da ga još ne upoznajem sa dečkom. Meni je to u prvom trentuku bilo mnogo čudno, a potom sam ga upitala: ''Pa čekaj, tata, zbog čega?'', na šta je on meni rekao: ''Onog trenutka kada budeš bila spremna da se venčaš sa njim i započneš zajednički život, tada možeš da me upoznaš. Sve do tada ne želim da vidim nijednog tvog dečka", rekla je Rada.

Odlučila sam da tu njegovu odluku poštujem. Kada budem rešila da se venčamo, otići ćemo u moje rodno Četereže i upoznati ga sa porodicom - rekla je Rada u emisiji „Magazin In”.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen