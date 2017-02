NIKOLIJA NAREDILA VESNI: Mama, čuvaj unuku, nemoj da pevaš!

Nikolija Jovanović naterala je svoju mamu Vesnu Zmijanac da otkaže mini-turneju u Bosni i Hercegovini jer u suprotnom ne bi imao ko da čuva njenu ćerkicu Reu, saznaje Kurir.



Babino sunce... Vesna obožava malu Reu

Opuštena

A NIKOLIJA NASTUPA, SNIMA...



I dok Vesna Zmijanac peva uspavanke maloj Rei, njena ćerka Nikolija i zet Relja nastupaju širom bivše Juge i Evrope. Mladi par puni diskoteke potpuno opušteno, jer je ćerkica u sigurnim, bakinim rukama. Tako su 27. januara pevali u Tuzli, a dve nedelje ranije u Švajcarskoj. Nikolija trenutno snima spot za novu pesmu i po ceo dan je na setovima s ekipom.

Iako je Jovanovićeva počela da nastupa samo dva meseca nakon porođaja, njena majka je ta koja sedi kod kuće i čuva bebu. Prema rečima našeg izvora, Nikolija samo u Vesnu ima poverenja kad je reč o Rei, ali to se odrazilo na nastupe folkerke.- Vesna je pre nekoliko meseci zakazala svirke u BIH, ali je bila prinuđena da pozove vlasnike klubova i otkaže tezge. Niko joj od saradnika to nije zamerio jer svi znaju da je folkerki unuka na prvom mestu. Ona im je objasnila da ju je ćerka zamolila da neko vreme batali posao zbog unuke i da Nikoliji ne može da kaže ne. Dok je majka Relje Popovića bila živa, Vesna i ona su se uvek kombinovale oko deteta. Međutim, sada je sve na folkerki, a ona, kao i uvek, ispunjava sve želje svojoj Nikoliji - otkriva naš izvor blizak folk pevačici.Pozvali smo Nikoliju i Vesnu za komentar, ali do zaključenja broja nijedna nije odgovarala na naše pozive i poruke.

