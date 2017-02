POPOVIĆ ZVAO STOJU U ZVEZDE GRANDA: Ko će da leti iz žirija?

Posle pet godina pauze, Stojanka Stoja Novaković vraća se u jato Saše Popovića, i to kao članica žirija „Zvezda Granda“, saznaje Kurir.



Bela Ciganka (kako je nazivaju zbog istoimenog hita), čiji su uspeh mnoge kolege, a posebno koleginice osporavale, napustila je najveću izdavačku kuću još 2012. nezadovoljna time što su u prvom planu bile mlade zvezde „Granda“.

Lukas ide na turneju



U međuvremenu, situacija se promenila, stara garda je aktuelnija više nego ikada, pa se tako i Popović orijentisao isključivo na njih. Kako smo saznali od izvora bliskog Stoji, Saša je pozvao folkerku i pregovarao s njom u vezi sa izdavanjem novog singla za „Grand“, a pre nekoliko dana stigla je ponuda i za učešće u žiriju „Zvezda Granda“. To znači da će Novakovićeva doći na mesto nekog od aktuelnih sudija u ovom muzičkom takmičenju.

- Stoja se začudila kada ju je Saša pitao da li pristaje da bude u žiriju „Zvezda Granda“. Nije očekivala takav poziv, ali joj se svidela ideja da se oproba u toj ulozi. Problem je što ona ima dosta zakazanih nastupa i radnim danima, pa ne može da se uklopi sa snimanjima, koja traju do kasno uveče. Zbog toga joj je Popović predložio da zasad snimi nekoliko emisija, a da će kasnije pregovarati o stalnom angažmanu - kaže naš izvor.



Prema njegovim rečima, ni Stoja ni Saša nisu pominjali na čije mesto će pevačica doći u žiriju, ali se pretpostavlja da će za početak zameniti Lukasa, koji će imati dosta obaveza u sa turnejom i velikim beogradskim koncertom.

- Tih nekoliko epizoda Stoja će verovatno snimiti umesto Ace. On kreće ne turneju po Balkanu i sigurno neće moći da snimi neke emisije. Budući da Popović nju želi za stalnog člana od sledeće sezone, pretpostavljam da planira nekome iz sadašnje postave da se zahvali na saradnji - rekao je naš izvor.



Karleuša spasilac



Tim povodom pokušali smo da kontaktiramo sa Stojom, ali ona nije odgovarala na naše pozive. Podsetimo, do sada se u javnosti jedino spekulisalo o tome da je direktor „Granda“ navodno nezadovoljan kako Viki Miljković obavlja taj zadatak, ali da su Jelena Karleuša i Marija Šerifović insistirale da je ostavi u žiriju.



IVAN ERCEGOVČEVIĆ

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić,Foto: Dragana Udovičić,Foto: Printscreen