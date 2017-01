SNEŽANA DAKIĆ OTVORILA KONKURS: Imućna sam pa želim i takvog muškarca!

"Iskreno, dugo me ni jedan muškarac nije osvojio. Privlači me ceo paket, šarmantan, realizovan poslovno, i da mi se dopadne fizički. S obzirom da sam ja imućna, neću se zabavljati sa nekim ko nije poslovno ostvaren, jer je to uslov da budemo ravnopravni. Slobodna sam, konkurs je otvoren", rekla je Dakićeva.

foto Damir Dervišagić

(puls)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić