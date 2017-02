SVI ZABORAVLJENI DETALJI JEDINE PRAVE SVADBE VEKA: Ovo je ARKAN morao da uradi da bi se oženio CECOM

Još tada, medijska euforija vladala je oko ovog para, a Ceca i Arkan, ne sluteći šta ih čeka, pravili su velike planove.

Njih dvoje su dvadesetak dana pre sklapanja braka dali zajednički ekskluzivni intervju.

Vi morate da tražite specifičnu potvrdu od Crkve za venčanje. Zašto?

Arkan: Ja sam od mlade stariji 21 godinu, a crkveni zakoni su takvi da ako je mladoženja stariji od neveste više od 15 godina, on mora da traži specijalnu dozvolu da stupi u brak.

Mlade vole da imaju više venčanica, a vi?

Ceca: Ne. Ja mislim da je to hir. Venčanica je jedna, bela. Ja ću samo dočekati svatove u Žitorađi u narodnoj nošnji jer je to običaj dole na jugu. Nije da ja to nešto izmišljam ili da tako želim, to će biti prava srpska svadba, na kojoj će biti obuhvaćeni glavni običaji i mislim da će to biti interesantno i lepo.

Ko koga ovde izdržava?

Ceca: Nema razloga da Željko mene izdržava niti ja njega.

Arkan: Ona je najplaćenija pevačica, bar ja mislim da je broj jedan, i što se toga tiče, nema ko koga da izdržava. Ja joj ne dam mnogo para da nosi sa sobom. Pare kvare decu, ona je još mlada, šta će joj pare.

Imate li tremu pred svadbu?

Ceca: Meni to nekako dođe daleko. Moja mama se stalno brine da li će sve moći da se spremi za kratko vreme.

Arkan: Nemam tremu, mada nisam nikada doživeo ovakvu svadbu. Ja sam bio protiv velike svadbe i ovo je sve za njenu ljubav, stvarno. Ona kaže da hoće jednom da se uda i zato želi sve ovo. Ona je ipak devojka sa sela, zdrava devojka i voli pravu veliku svadbu. Neka bude tako.

Kakve su vaše želje vezane za brak?

Arkan: Ovo mi je treći brak, treća sreća, i mislim da više neću da se ženim. Želim petoro dece. Ona je mlada, ima 21 godinu.

Ceca: Moram da se bacim na proizvodnju narednih pet, šest godina. Ja želim da mi ovo bude jedini brak. Želim braću takođe.

