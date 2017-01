UPLAKANA ALEKSANDRA MU SE PRAVDA: Čabarkapa preti DNK testom i tvrdi da je nikad nije voleo!

Čabarkapa je demantovao da je ikada bio sa njenom majkom Ljubom Pantović, ali i zapretio da će uraditi test kako bi utvrdio da li je Aleksandrina ćerka i njegova.

"Ja i njena majka Ljuba Pantović nikada nismo bili u vezi, ali smo bili ja i Aleksandra, ne znam zašto ona to ne priča. Meni je žao što sam sa njom u sukobu, jer smo bili dobri prijatelji. Desilo se šta se desilo, iz ljubavi, ne iz osvete. Pošto Karađorđe i Ljuba kažu da nije moje dete, utvrdićemo to. Moja supruga mi je najvažnija na svetu, koju niko ne može da zameni. Moja žena je poludela zbog sve ove priče, molim vas ne uplićite je. Ja sam Aleksandri rekao da ja volim moju ženu, ona mi je rekla zavolećeš ti mene", objasnio je on.

foto Printscreen

Autor: EPK