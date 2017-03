VESNA RIVAS ZAPRETILA LJUBI PANTOVIĆ: Plašim se da moji ljudi ne naude njoj i Aleksandri

Iako su pale teške reči između njih dve, Rivasica tvrdi da se nimalo ne plaši Ljube te da je ona to koja bi trebalo da bude zabrinuta za svoju bezbednost!



Po čemu se razlikuje ova sezona Parova od prethodne?

“Ova sezona mnogo je smirenija, mada ima mnogo više zločestih ljudi i agresivaca! Mentalni sklop im je daleko niži za konkretne priče i stavove u odnosu na prošlu sezonu i te takmičare! Ovi sad samo vređaju, ali bez pokrića. Čekamo nove face, daleko je sunce!”



Tvrdiš da je Ljuba bila sa Čabarkapom jer ga je pozdravljala dok ste bile u drugom rijalitiju. Postoji li još nešto što znaš, a potvrđuje njihovu vezu?

“Sve što sam znala ja sam i rekla. Da smo se družile, verujem da bi mi ispričala više, ali nismo. Sa onima sa kojima se družila, napravila je odličan dil, da oni sada sve što znaju demantuju. Žena je non-stop pozdravljala i pravila srca, gde god je stigla crtala je srce, a unutra pisala AAG. Ne može ni sama da se sastavi u svojim lažima!”

Najavila je i tužbu protiv tebe, hoćeš li i ti nju tužiti?

“Naravno, ako podnese tužbu, dobiće i kontratužbu. Inače, imam materijala da je tužim za još nešto.”



Možda ti neko od njenih ljudi ili fanova naudi kada izađeš iz vile. Da li se plašiš toga?

“Ne! Više se plašim da moji ljudi ne naude njoj i Aleksandri. Ali to ne mogu i ne želim da kontrolišem, biće onako kako sudbina namesti.”

Postoji li mogućnost da se ti i Ljuba pomirite i budete prijateljice?

“Nikada! I ono malo priče što je bilo u vili između nas, više neće biti! Od onog momenta kada je pominjala mog sina, poreklo i kada je njena Aleksandra skakala na mene i polivala me špricerom… Od tada, sada i ubuduće mi smo stari neprijatelji!”

Ljuba tvrdi da si bila u vezi sa izvesnim Ljutim. Da li je istina da si bivšeg muža varala sa njim?

“Ne, nije istina. Bili smo prijatelji, pomagao mi je oko kupovine deviza po najnižem kursu i mnogo smo se gotivili. Obožavao me je kao mladu, zgodnu i sposobnu ženu, to je sve! Bile su ljubomorne na to mnoge žene iz noćnog života, ali šta ću im ja. To što je davao mene kao primer super žene, budilo je u njima zavist i ljubomoru, pa i sumnju. Mog muža nikad nisam varala jer sam pored njega bila kraljica, a i on je poznavao Ljutog!”

Miki Mećava je bio sa tobom i Ljubom u drugom rijalitiju, ali nikad nije potvrdio tvoje navode da je ona pozdravljala Čabarkapu. Zašto?

“Miki neće da se meša i zamera! Razlozi me ne interesuju!”

Kako komentarišeš odnos Mikija i Slađe?

“Miki i Slađa, nema tu odnosa! Njemu je potrebna njena ženska energija, a on je njen energetski vampir! Slađi Miki služi kao igračka i poligon za slanje poruka kome i gde želi!”

Šta stvarno misliš o Miliju?

“Mili?! Čovek bez perspektive! Prodaće te za paklu cigareta ili komad krpice! Prepun mržnje, ljubomoran na svaku pohvalu bilo koga oko njega. Retko loš čovek! Šteta!”

Imala si sukob sa Milošem Bojanićem. Od kada datira ta vaša netrpeljivost?

“Naš sukob, ako tako mogu da kažem, datira od pre četiri godine. Ja sam tada bila na Farmi, a Miloš je koristio svaki intervju i izjavu da me pomene i nazove neuglednim imenima, jer je on prijatelj sa nekim ljudima sa kojima ni ja u rijalitiju nisam bila dobra. Naravno da takvom čoveku ne mogu da se smeškam! On je pokušao da napravi most između nas i tapše me po ramenu, ali kod mene to ne prolazi, jer znam šta u sebi misli. On je priča za sebe!”

Imala si momka koji nije naše vere i tata ti je branio da budeš sa njim. Da li je istina da ste čekali i dete?

“Tačno je, bila sam trudna, a moj tata me je odveo na kiretažu u Narodni front. Imala sam 18 godina tada, a trudnoća je bila moj poslednji trzaj i pokušaj da ostanem u toj vezi. Međutim, tata me je odveo da abortiram i time mi stavio do znanja da će me samo mrtvu pustiti da se udam za nekog ko je druge vere!”

Mnogi sa estrade te se plaše jer kažu da mnogo znaš. Za koga si najveća opasnost?

“Da, mnogo znam, ma i previše znam! Nikad svoje izvore ne otkrivam, kao što ni vi ne morate vaše izvore da otkrijete, čak ni kada dođete do suda! Najjača sam u informacijama, mnogima sam opasnost i sa razlogom se mnogi plaše!”

Koga bi sa estrade volela da vidiš u Parovima i da se lično obračunate?

“Miloša Bojanića, Maju Nikolić, Vendi, Bubu Miranović, sa njima bih imala baš rijaliti.”

Da li si imala nekada dodira sa narkoticima, mnoge tvoje kolege koriste kokain?

“Toga je uvek bilo i biće! Hvala Bogu, mene to nikada nije zanimalo i nikada se niko nije drogirao u mom društvu! A da se moje kolege drogiraju, pa neki su i sami to priznali. Nažalost, sve je više ljudi koji probaju to zlo!”

Kako bi reagovala da tvoj sin oženi neku starletu?

“Da ti kažem iskreno, ne bih reagovala. Prihvatiću svaku koju on bude odabrao, ali samo ako u njega gleda kao u Boga, pa makar to bila i starleta!”

Ko iz vile ima veze sa crnom magijom?

“U vili sa crnom magijom ima veze, a da toga nije ni svesna, Miljana! Ne znam ko je i zašto, ali je na nju bačena crna magija. Žao mi je zbog toga, zato sam i promenila odnos prema njoj, želim da joj pomognem! Ostale još skeniram!”



Koji je pravi razlog zbog kog si ušla u rijaliti?

“Još nisam završila svoju misiju rijalitija! Treba još nešto da ispričam, nisam sve rekla! I da zaradim pare za daleko putovanje!”

Prorekla si Gastozu i Zorici raskid. Kakvo je tvoje mišljenje o njima, ima li šanse da se pomire?

“Njih dvoje su školski primer izreke da vreme i blizina čine svoje! Dva su sveta različita. Za druženje i posao, da! Za ljubav i zajednički život, ne!”

Ko je tvoj favorit u Parovima?

“Ja verujem samo u sebe! Moram da priznam, fale mi još neki profili! Nemam favorita, ne smatram da ima pravih rijaliti igrača!

