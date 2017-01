(VIDEO) SRĐAN ISPROZIVAO STANIJU: Doveo u pitanje STARLETINU DIPLOMU! Preznojila se od SRAMOTE!

Prošla je proslava Nove godine, a povodom toga u jednoj emisiji gostovala je Stanija Dobrojević, koju voditelj Srđan Predojević, posle pitanja o dočeku, nije štedeo.

Postavljao joj je veoma škakljiva pitanja, počevši od tog kako to da je odjednom pevačica, kada niko nije znao da ona zna i da peva.

"Nisam ni ja iskreno, do nedavno. Nije me to zanimalo", rekla je Stanija.

Voditelj je ispitivao da li je na njenim nastupima bitno pevanje ili je bitniji nastup, a pesma ide na plejbek.

"Radim na pevanju, ali sam i neko ko prodaje izgled, atmosferu i ono što sam napravila od sebe, a to je ime Stanija Dobrojević", rekla je novopečena pevačica.

Kasnije su pitanja voditelja postajala vrelija, pa je pitao da li pored sve golotinje, rijalitija, provokativnih slika, deluje sebi kao diplomirani ekonomista.

" Privatno da, medijski ne. Ne biram ništa što je lako, pa samo tako želela da idem stopama svog oca koji je takođe diplomirani ekonomista, a ovo što radim trenutno je kako ja kažem, mladost, ludost..U budućnosti ću se baviti nečim što nema veze sa godinama. Npr. diplomatija, humanitarni rad...", rekla je Stanija.

"Diplomatija?", pitao je začuđeno voditelj.

"Tako je, ovo je sada za ove godine. Tek smo počeli", rekla je Dobrojevićeva, na šta je voditelj rekao da koliko zna, ona nema baš 15 godina. A nakon što je Stanije rekla da misli na dvadesete, on je odbrusio:

"Na izmaku ili?"

Kasnije je Stanija pričala o ekonomskoj situaciji u našoj državi, ali i kako da studenti dođu do uspeha.

"Uvek sam imala desetke i otišla sam u Ameriku da radim. Tamo je bil plata 1000 dolara nedeljno, a to je za jednog studenta velika plata i tako sam rekla sebi ostaću dok ne dostignem cifru da sebi mogu da kupim lap top i novi automobil. To bih savetovala studentima. Ko se ne stidi rada, on će da radi i uči. To sam naučila od roditelja,a to je kućno vaspitanje, to je bitno", rekla je Dobrojevićeva.

