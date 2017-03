(VIDEO) STEFAN JE ODUVAO NINOVU PESMU: A onda je Dara otkrila tajnu preminulog pevača!

Naime, takmičar je dobio dosta komplimenata, a onda je članica žirija poželela da otkrije nešto o Ninovoj karijeri.

"Ja moram da kažem da je Dragana pomogla mnogo Ninu u karijeri, da nije bilo Dragane, on ne bi bio tako velika zvezda", rekla je Dara.

"Ne bi ni počeo, on je to uvek pričao. Uvek je to izdvajao", dodala je Dragana.

Poslušajte kako Stefan peva:

Autor: EPK,Foto: Printscreen