ŽALOST NE PRESTAJE: Madžgaljevu majku od tuge leči unuka!

Majka Marinka Madžgalja Mirjana ni godinu dana posle njegove smrti ne može da se pomiri s činjenicom da joj je sin preminuo. Glumčeva bivša supruga Dubravka Mijatović skoro svakodnevno vodi osmogodišnju ćerku Saru kod bake kako bi joj pomogla da lakše prebrodi gubitak sina.



Uz nju je baki lakše... Dubravka Mijatović sa ćerkom Sarom

REAGOVANJA /KOLEGE I DALJE PLAČU ZA MARINKOM/



Ognjen Amidžić

NE PRIHVATAM NJEGOVU SMRT



Šta god da kažem, stojim i dalje pri tome što sam rekao i posle njegove smrti. Ovo je dokaz kako vreme brzo prolazi, a meni će uvek biti nemoguće da to prihvatim kao činjenicu. Jednostavno ću živeti s tim tako do kraja života.



Irfan Mensur

OSTALA JE UŽASNA PRAZNINA



Ostala je užasna praznina. Ja sam jedan od poslednjih koji ga je video. U julu smo Leka i ja bili u Banjaluci i tada smo pročitali da je operisan. Odmah smo ga pozvali i saznali da situacija nije naivna. Bili smo šokirani.



Mirka Vasiljević

NE MIRIM SE S TIM DA GA NEMA



S tim niko ne može da se pomiri. Većini ljudi i dalje ne može da dopre do mozga da je prošlo godinu dana. Kad god na radiju čujem njegovu pesmu ili ga vidim na filmu i u seriji, ne mogu da prihvatim da ga nema.



Milena Vasić

BIO JE NAJBOLJI OD SVIH



Nemam komentar za to, osim da je Marinko bio najbolji od svih nas, i kao čovek, i kao glumac. Nosio je posebnu energiju sa sobom. Mnogo nam nedostaje. To je sve što bih mogla da kažem.



Marko Živić

MAJSTORE, NEDOSTAJEŠ!



Nedostaješ u srcima, na scenama, u dušama... Nedostaje tako divno tvoje kreativno ludilo. Majstore, majstore...