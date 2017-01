ŽENA MIKIJA JEVREMOVIĆA U SUZAMA: Bio je ubeđen da će doživeti stotu!

Miki Jevremović (75), koji je prekjuče preminuo u Kliničkom centru zbog posledica moždanog udara, bio je ubeđen da će doživeti stotu.



Bivša supruga legende zabavne muzike Sonja Đorđević Kulier ne prestaje da plače. Ona je, sa suzama u očima i knedlom u grlu, za Kurir ispričala da je pevača često nagovarala da ide kod doktora, ali da on nije mario za zdravlje.

- Kada smo Miki i ja nekoliko godina posle razvoda ponovo postali prijatelji, ophodila sam se prema njemu kao majka. Stalno sam ga molila da ide kod lekara. Odbijao je. Žao mi je što nije vodio računa o zdravlju. Mislio je da mu se nikad ništa neće dogoditi iako je bio šećeraš. Duša me boli što nisam bila upornija. Bio je boem, voleo je da izlazi i popije, iako njegove godine prosto to nisu dozvoljavale. Govorila sam da bi mogao da doživi 90 godina, a on me je poklapao da će doživeti stotu - kaže majka Mikijeve dece.



Sonja ističe da je oprostila Jevremoviću sve loše što su imali u braku.

- Miki je možda bio loš muž, ali dobar čovek. Ne razmišljam o ružnim stvarima. Sve sam oprostila. Nas dvoje jedno vreme nismo bili u dobrim odnosima, slomljena i razočarana govorila sam neke stvari zbog kojih se sad kajem - rekla je Đorđevićeva.



Mikijeva bivša žena još ne zna kada će i gde biti sahrana.

- Treba da mi jave da li će biti sahranjen u Aleji velikana. Teško je pronaći mesto - kaže Sonja.

Ćerka Jelena

TAKILICE MOJ, PUTUJ S ANĐELIMA



Jelena Jevremović se na Fejsbuku oprostila od oca:

- Takilice moj, bol je nemerljiva, tuga beskrajna... Putuj s anđelima... Zauvek ćeš kroz tvoje pesme i dobra dela živeti u našim srcima. Voli te tvoja Jeki.

