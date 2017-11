NIŠTA NE BRINITE, PANČEVAC SE NE RASPADA: Putevi Srbije saopštili da su oštećenja na mostu estetske prirode

Povodom objava pojedinih medija da se konstrukcija Pančevačkog mosta obrušava, Putevi Srbije saopštili su da je reč o oštećenjima estetske prirode koja ne utiču na bezbednost saobraćaja.

Putevi Srbije navode da je na prilaznoj konstrukciji Pančevačkog mosta, sa beogradske strane, u zoni iznad železničkog stajališta, došlo do krunjenja manjih delova betonskog parapeta.

foto: Aleksandar Jovanović

“Oštećenja parapeta su estetske prirode i ne utiču na stabilnost i funkcionalnost mosta koji je u potpunosti bezbedan za odvijanje saobraćaja.

Ukoliko vremenski uslovi dozvole, parapeti će biti sanirani u najkraćem roku i javnost će biti blagovremeno obaveštena”, poručuje se u saopštenju Puteva Srbije.

Ovih dana je sve one koji su prilazili železničkoj stanici Pančevački most zatekao natpis "Pažnja, obrušava se deo konstrukcije mosta".

Reč je o kraku koji od borčanske strane vodi ka Omladinskom stadionu i Bulevaru despota Stefana, ispod kojeg prolaze pešaci ka železničkoj stanici, ali gde su izgrađeni i objekti: kafane, pekara...

foto: Marina Lopičić

Baš u tom delu mosta rađena je hitna sanacija 2012, kada je napuklo ležište jednog stuba. Most je delom bio zatvoren za saobraćaj, a ljudi su na drugu stranu prelazili pešice ili vozovima. Nadležni su uveravali da je most bezbedan, a Beograđani bili skeptični. Kolovoz se tada zbog kvara spustio čak pet centimetara, a nakon intenzivnih radova za oko nedelju dana most je ponovo bio otvoren za saobraćaj u punom kapacitetu.

(Kurir.rs/N1)

