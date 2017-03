KOMUNALCI ME PREBILI: Doživeo sam moždani udar

Komunalni policajci su me priveli, pretukli i oduzeli mi torbu kad sam izlazio iz Gradske biblioteke samo zato što sam im poznat odranije kao ulični prodavac. Nakon njihovog batinanja doživeo sam moždani udar, tvrdi za Kurir Leontije Lipert (67).

Prema njegovim rečima, on s vremena na vreme prodaje u Knez Mihailovoj heklane i vezene stolnjake, ali tog dana, krajem oktobra prošle godine, nije prodavao ništa, već je došao do biblioteke da bi se sreo s prijateljem.- U trenutku kad sam izlazio iz biblioteke, prišla su mi dvojica komunalnih policajaca i zahtevala da im pokažem ličnu kartu i predam torbu koju sam imao kod sebe. Nakon što su me legitimisali, sproveli su me uz pretnju batinama u Rajićevu ulicu, gde su me bacili na haubu svog automobila, stavili mi lisice na ruke, a onda me je tako vezanog jedan udario pesnicom u glavu, a drugi nogom u rebra - priča Lipert za Kurir i dodaje da su ga posle toga komunalni policajci uz pretnju zatvorom primorali da potpiše zapisnik, što je on i učinio. Priveli su ga u policijsku stanicu Stari grad.- U policiji su konstatovali da nema nikakvog pravnog osnova za zadržavanje, međutim, ja sam još u policiji počeo da povraćam, pa su oni odmah zvali Hitnu pomoć. Nakon pregleda u Kliničkom centru, upućen sam u Specijalnu bolnicu „Sveti Sava“, gde sam zadržan devet dana na lečenju zbog moždanog udara - kaže naš sagovornik, napominjući da je protiv ovih komunalnih policajaca podneo krivičnu prijavu krajem decembra prošle godine, ali i da ih i dalje viđa kako obavljaju svoj posao u Knez Mihailovoj ulici.

Komunalna policija

NEMA ODGOVORA



Uputili smo pitanja Komunalnoj policiji povodom ovog slučaja, ali nismo dobili odgovore. Nije nam saopšteno ni da li su upoznati s krivičnom prijavom, kao ni sa tvrdnjama našeg sagovornika da je dobio moždani udar nakon maltretiranja dvojice njihovih pripadnika, da li su pomenuti komunalni policajci i dalje u službi i da li je obavljena unutrašnja kontrola.

ČINJENICE

Ovlašćenja komunalaca



Komunalna policija sme da primeni fizičku silu samo ako treba da odbrani sebe ili nekog drugog Komunalni policajac sme da upotrebi lisice samo ako osoba pruža otpor ili pokušava da beži Ukoliko komunalni policajac slučajno nađe kod osobe predmete za čije je držanje potrebna dozvola ili predmete za koje posumnja da je njima počinjeno krivično delo, treba da pozove policiju i postupi po njenom naređenju Pre nego što zatraži dokumenta, komunalni policajac je dužan da objasni zašto legitimiše Jedina situacija u kojoj komunalni policajci mogu u policijsku stanicu da privedu građane je kad ne mogu da utvrde njihov identitet

