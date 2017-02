PLANIRANI RADOVI: Evo gde u Beogradu neće biti vode narednih dana

Bez vode će ostati potrošači u Ulici knjeginje Zorke na Vračaru (između Ulice Svetog Save i Bulevara oslobođenja), u ponedeljak 06.02.2017. od 08.30 do 14.00 sati.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Barajevo, u utorak 07.02.2017. godine od 06.00 do 24.00 sata bez vode će ostati potrošači u selu Ravni Gaj i naseljima Lisović i Beljina.



Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Grocka, od ponedeljka 06.02.2017.

godine, od 08.00 do utorka 07.02.2017. godine do 08.00 sati, bez vode će ostati potrošači u naseljima Vinča i Leštane.

Zbog redovnog ispiranja vodovodne mreže na opštini Barajevo od ponedeljka 06.02.2017. godine do petka 10.02.2017. godine, u vremenu od 22.00 do 06.00 sati moguću pojavu povećane mutnoće vode, povremenog prekida u snabdevanju i umanjenog pritiska vode osetiće sledeći potrošači:

- 06/07.02.2017. godine – duž Ripanjskog i Barajevskog puta;

- 07/08.02.2017. godine – u naselju Barajevo;

- 08/09.02.2017. godine – u naseljima Baćevac i Meljak;

- 09/10.02.2017. godine – u naseljima Šiljakovac, Guncati i Vranić;

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: Foto: Shutterstock