PRIČA O BAKI RADMILI SVIMA JE SLOMILA SRCE: Sada ju je pronašao stolar Mile, a iz njihovog susreta naučićemo životnu lekciju!

NOVI SAD - Potresna priča o baki Radmili iz Novog Sada, koja uprkos poznim godinama ne skida osmeh sa lica i svakog dana na ulicama prodaje cveće ne bi li se prehranila, obišla je Srbiju, a njena teška sudbina dotakla je i čuvenog stolara Mileta, poznatog po svojim brojnim gestovima humanosti.

Vođen učenjem da kad god se nađemo pred nekom dilemom treba da saslušamo savet starijih, Milorad Mile Jurković, jedan od najpoznatijih zanatlija u našoj zemlji, pronašao je baka Radu i popio s njom kafu. Ono što je iz tog susreta poneo sa sobom jedna je od, kako kaže, najvećih lekcija koje je naučio u životu.

PRIČA KOJA ĆE VAM SLOMITI SRCE: Ovo je baka Radmila i možda je viđate svaki dan, a ne znate...

Pozvao ju je na kafu i sok, ne bi li sa njom malo porazgovarao i kupio njeno cveće, međutim - ona je to odbila. Da se sreća množi deljenjem pouka je koja je odmah potom usledila, a o kojoj je Mile pisao na svom Fejsbuk profilu.

"Kada nekad u životu imate dilemu šta i kako treba da uradite pitajte starije jer oni su verovatno to već prošli...Danas... Novi Sad... Baka Radmila za koju smo čuli da je podstanar sa primanjima od 12.000 din...Da bi nekako izvela ovu borbu sa životom baka Radmila prodaje cveće kod Futoške pijace... Našli smo je i pozvali na kafu i sok sa nama. Ispričali se sa njom o svemu i pitali je da kupimo cveće od nje... Baka je odbila zato što smo joj malo pričinili zadovoljstvo da malo se ispriča sa nekim... Nismo odustajali i baka je rekla da buket košta 100 din ali i da gazdarici duguje 2000 din za struju...E tu smo... za buket smo baki platili 2000 din ali smo je zamolili da ga nekome poklonimo zajedno... I evo opet iznenađenja... Iza nas su sedele dve dame Nikolina i Ljiljana, shvatile su ko sam i prepoznale me... Prihvatili su bukete, ali isto su one imale uslov da ga plate, tj. pomognu i one baka Radini... Svaka je dala po 1.000 din...Eto, sreća se množi deljenjem... Čast nam je što smo upoznali Nikolinu i Ljiljanu i veliko im hvala... Baka Radmili želimo još dugo da prodaje cveće i šeta ulicama Novog Sada, jer dok je tu sa nama i grad je lepši i bogatiji... Čuvajmo naše stare, jer i mi ćemo jednog dana ostariti, mislite o tome. Idemo dalje", podelio je svoje utiske stolar Mile, a njegov emotivni post naišao je na hiljade lajkova i pozitivnih komentara korisnika ove društvene mreže.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen/Facebook)