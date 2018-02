VANDALIZAM! KO RUŠI SPOMENIKE U BOSNI: Ponovo ubijaju mrtve Srbe

Porazbijani i razbacani spomenici i krstovi na groblju u Semizovcu kraj Vogošće. Teška slika do boga i do neba. Samo što se grobovi na groblju ne pootvaraju od muke...

- Ocu mi srušili spomenik. Polomili i ogradu oko groba. U komšije s kojima živimo odvajkada ne sumnjam, neko je to ko nije čovek - kaže Nevenka Petrović, koja sada živi u Višegradu, dok su kosti njenih najmilijih ostale u Sarajevu.



Na groblju najstariji spomenik iz 1785. godine, pa dalje iz 19. i 20. veka. Nisu Srbi u Semizovcu kraj Vogošće nikli juče, mada u kućama ispod groblja juče nismo našli ni jednog da nam otvori vrata i ispriča tugu koju su zatekli na groblju...



Iščupani krstovi



Izlomljen spomenik Vojislavu Maunagi, i pored njega Miću Maunagi, pa malo dalje srušen spomenik Savu, Petri i Đuru Petroviću.



Nataša Krsman je bila pre sedam dana na groblju Briješće u Sarajevu da ocu zapali sveću. Isprva nije ništa ni primetila, tek kad je prišla očevom grobu, videla da je iščupan i bačen krst... Okrenula se oko sebe i videla još porušenih spomenika.

- Otac je preminuo pre deset meseci. Bila je velika sahrana, došle su i komšije... Nije tu problem do komšija, problem je do sistema i do klime u Sarajevu. Ovo groblje niko nije dirao ni u ratu, zašto sada, osim ako u pitanju nije orkestrirana akcija - kaže Nataša.

U Sarajevu je sad gore nego 1997. godine, sa mnogo gorčine priča Nataša. Pre dvadeset godina rat je tek bio završen, svi su se nadali u mir, posle dvadeset godina oko Sarajeva ubijaju mrtve.

- Ako svaki dan slušamo za šta smo sve mi Srbi odgovorni, ne pojedinačno nego za šta smo odgovorni kolektivno, onda to nije dobra poruka, a ovu poruku smo dobro shvatili. Ovo moje ogorčenje nije poruka mojim prijateljima Bošnjacima jer su i oni ogorčeni ovim divljaštvom - kaže Nataša.



Za kratko vreme, poslednjih nedelja, oskrnavljena su groblja u Osijeku, pa u Kaknju, pa u Briješću, pre nekoliko dana u Semizovcu...

- U Sarajevu ostalo je 13.300 Srba, a pre rata bilo ih je 157.000 i još 57.000 Jugoslovena - kaže Dušan Šehovac, direktor biroa za ljudska prava udruženja Demokratska inicijativa sarajevskih Srba.



I Dušan Šehovac je ovih dana po groblju u Semizovcu preturao po polomljenim spomenicima i krstovima.



Uništiti sve srpsko



- Skoro 99 odsto Srba sa kojima sam pričao kažu da je rušenje spomenika poruka Srbima - niste ovde dobrodošli. Šta znači vređati posmrtne ostatke čoveka koji ti ništa nije uradio? Ovde vidim i neverovatnu mržnju prema krstu, pravoslavlju, Srbima. I još jedna poruka je rušenjem spomenika ovde odaslata je Srbima - vi ste loši, sve vaše treba uništiti - kaže Šehovac.



Ko ruši spomenika i krstove po grobljima oko Sarajeva i u gradu, još se ne zna.



Sarajevska groblja

KO NE PLATI - PREKOPAJU



Nedavno su i iz JKP „Sarajevo“ na 13.000 adresa u gradu, najvećim delom na adrese Srba otišla upozorenja - ko ne plati taksu, grobovi njegovih najmilijih biće prekopani, kosti pokupljene i kremirane.Malobrojni Srbi u Sarajevu, ističu da se iskopavanje posmrtnih ostataka najviše radi u gradskom i najvećem groblju „Bare“. Ti postupci zasnovani su na odluci o uređenju i održavanju gradskih grobalja, koju je donela Skupština grada Sarajeva.

