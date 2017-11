SRBI SU PIVOPIJE: Svaki stanovnik popije 12,5 litara alkohola godišnje

Stručnjaci upozoravaju da zabrinjava to što se sve veći broj mladih odaje pijanstvu, a deca počinju da piju sa 11-12 godina

Poznato je da naš narod voli da popije koju čašicu. Međutim, ako ste mislili da je omiljeno piće Srba domaća rakija, prevarili ste se. Građani Srbije najviše vole da cirkaju pivo.



Svetlo ili tamno pivo konzumira se u najrazličitijim prilikama, od raznoraznih proslava do lečenja tuge, a svakako je omiljeno alkoholno piće naših građana. To je pokazalo istraživanje koje je od 1. do 7. oktobra, uzorku od 1.478 ispitanika, sproveo „Demostat“.



Rezultati pokazuju da je među alkoholnim pićima na mestu broj jedan pivo sa 34,2 odsto, zatim vino sa 26,1 odsto, dok su na trećem mestu plasirana žestoka pića (rakija, viski, votka) sa 12,3 odsto.



Naši stanovnici generalno obožavaju da piju alkohol, često se i pretera, što pokazuje još jedno istraživanje Svetske zdravstvene organizacije, prema čijim su rezultatima Srbi rekorderi na Balkanu.



Sa popijenih 12,5 litara alkohola godišnje po osobi prešišali smo Hrvate, Albance, Makedonce i Bosance, a izjednačili smo se s Rusima, gde stanovnik popije više od 12,5 litara alkohola.



Načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje doktor Ivica Mladenović kaže da se u Srbiji mnogo pije, a da smo na listi evropskih zemalja na desetom mestu.

- Oko 200.000 ljudi u našoj zemlji zavisno je od alkohola, dok oko 500.000 - 700.000 zahteva neku pomoć u vidu savetovanja. Kod nas je problem što je kulturološki izuzetno prihvatljivo da se pije. Nažalost, još od nekih maloletnih godina, već sa 11-12, kreće se sa konzumiranjem alkohola, da bi već sa 14, 15, 16 godina imali probleme - kaže za Kurir dr Mladenović.



On naglašava da zabrinjava što se tri odsto šesnaestogodišnjaka skoro redovno opija, a da veliki broj mladih alkohol zloupotrebljava.

- Zloupotreba alkohola je uzrok smrtnosti broj jedan kod mladih između 18 i 30 godina. Međutim, oni ne umiru od alkoholizma.Oni popiju nekoliko pića, sednu za volan i poginu u saobraćajkama. Jednako piju dečaci i devojčice, dok kasnije, kako dolazi do sazrevanja, obično devojke prestaju da piju, a kod muškaraca se to razvija u zavisnost - naglašava naš sagovornik.



Prema njegovim rečima, alkohol narušava i fizičko i mentalno zdravlje.



Trend kod mladih

POPIJ NAGLO I BRZO ŠTO VIŠE



Direktorka Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti Mira Kovačević kaže da se kod mladih uočava trend da se popije naglo velika količina alkohola.

- Alkoholizam je u Srbiji veoma raširen i mnogo se pije. Istraživanja pokazuju da je 90 odsto mladih od 15-16 godina već probalo alkohol, a svaki drugi je bio u napitom stanju. Roditelji treba da povedu računa, jer se i deca ugledaju na njih - poručuje dr Kovačević.

Kurir / M. Branković

Foto: Shutterstock

Kurir

Autor: Foto: Shutterstock