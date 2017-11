ZAŠTO SMO PRISTALI DA BUDEMO PONIŽENI? Kokan Mladenović opleo po stanju u društvu: Kupili smo 6 aviona koji ne lete, radnici nose pelene po fabrikama!

Reditelj Kokan Mladenović ocenio je da su radnici u kulturi "grdne kukavice", kao i građani Srbije, zbog čega u zemlji nema potencijala "ne za revolucionarne, nego za bilo kakve društvene promene".

"Zašto smo pristali da budemo tako poniženi kao građani, da li uopšte imamo svest da je ovo u čemu živimo odelo koje smo sami sebi skrojili, da postoji naša ogromna odgovornost, izražena kroz naše ćutanje, kroz saginanje glava, kroz naše odlaženje iz zemlje, dok se neki šljam našao na odlučujućim mestima", rekao je Mladenović.

On je kazao da se u Srbiji dešavaju "apsurdni i sumanuti" postupci poput kupovine šest aviona za 185 miliona evra državnih para - "naših para - vaših i mojih, na šest aviona koji ne lete, a moj stav se nije promenio, sve i da lete".

foto: Dado Đilas

"Imate i te lokalne bahate predstavnike vlasti do toga da su za sve u Srbiji, koja se raspala, kriva dva studenta dramaturgije iz Beograda, da radnici moraju da nose pelene po fabrikama, i tako dalje", kazao je Mladenović.

Ocenjujući da su radnici u kulturi u Srbiji "grdne kukavice" baš kao što su građani kukavice, Mladenović je kazao da je pozorište u Srbiji svojim kukavičlukom ogledalo aktuelnog vremena.

"Ako je pozorište ogledalo svog vremena ili ogledalo svog doba, to kaže Šekspir, naše pozorište je svojim kukavičlukom ogledalo vremena u kojem živimo”, rekao je Mladenović.

Dodao je i da postoje hrabri reditelji, poput Andraša Urbana i Olivera Frljića.

"Ali to su sve incidenti. Ljudi od pozorišta su ogrezli u svoje privilegije, u svoju udobnost, u to da se ne zamere, u to da naplaćuju svoju popularnost iz loših TV serija. Prosto, nisu spremni da ugroze svoju udobnost pozorišnog života, koji je mizerna udobnost... Ljudi su spremni da budu poniženi", kazao je Mladenović.

