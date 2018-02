ARKAN HTEO DA UBIJE I MENE I LEGIJU KAD JE ČUO ŠTA KRISTIJAN RADI TIGROVIMA: Vraćaj onu stoku odande da vas ne pobijem!

Nekadašnji oficir Srpske dobrovoljačke garde i stric Milorada Ulemeka Legije, Mihajlo Ulemek, ispričao je kako je prvi put upoznao Kristijana Golubovića i otkrio da li je Goluboviću Arkan nudio čin pukovnika.

On je ispričao da su ga zvali da skloni negde Kristijana, koga do tada nikada nije video, jer Golubovića traži policija od kad je pobegao sa suđenja.

"Zovu me, kažu on je natekao sav... Prvi put sam ga video. To je konjina jedna velika, jak, visok, leđa ko u slona, nos orlasti... On nije imao šta da radi u zatvoru pa je trenirao... On kad je iskočio iz suda natekle mu i ruke i noge. Imam jednu babu u Golubincima. Ona je svim fudbalerima rešavala iščašenja i prelome. Mi njega ne smemo kod lekara", priča Ulemek.

Prema njegovim rečima on je Kristijana stavio u džip i pravac za Staru Pazovu.

Odem kod te baba Stane u Golubincima. Kad je njega baba Stana videla reče - "Mile moj, de si ovoga našo?" On je imao 17 iščašenja, nijedan prelom. Svih 17 ona je sanirala za dva dana. On nije rekao "jao". Odma je zvao Batu Trlaju i Mastifa. Posle 10-ak dana je trčao kao da ništa nije bilo. Posle odlazio na bazen. On ko cirkus, onako istetoviran, deca trče za njim", priča Ulemek.



Jedan dan Ulemeku u kuću uleću Kristijan i Golub i kažu kako je policija blokirala Novu Pazovu.

"Odvedem ih u Banovce, uveče Kristijana stavim u kola i opet za Erdut. On tamo napravi sranje, postrojavao i tukao vojnike. Zove Arkan, jebe majku i meni i Legiji.

"Vraćaj onu stoku odande da vas ne pobijem", vikao Arkan.

Setim se nekog Gline iz Bačke palanke. Dovedem Kristijana kod njega i ostavim. Prošlo mesec i po dana i zove me Glina kaže policija traži Kristijana a traži i tebe. I ja odem tamo", priča Ulemek.

Ti policajci mi kažu da treba da kažem Kristijanu da dođe jer je red da se stavi tačka na sve to.

"Koliko je odležo toliko će biti osuđen. Reko neću da ga prodam. Ali mi je taj što je bio neki načelnik obećao da će biti onako kako je rekao. Samo će, kaže, prenoćiti a bićeosuđen na onoliko koliko je odležo. Dođe on sa sve magnumom za pojasom. Ja mu sve ispričam. Pita načelnika jel mu garantuje, ovaj kaže - garantujem. "Ne bude li tako, robijo sam ja 5 godina u samici u Nemačkoj odrobijaću i ovo. Al kad izađem prvo ću ti ubiti ženu i decu pa tebe", rekao mu Kristijan", ispričao je Ulemek.

Ujutru je otišao u Četvrti opštinsi sud na NBGD.

"Obezbeđenje je bilo veliko. Ušao sam unutra. Potpiso je zapisnik, oslobođen, otišli kod mene u kafanu proslavili i posle se rastali. Posle smo se jednom videli kad je bio ranjen u nogu. Zvao me da dođem. Ja dođem, uđem u zgradu al nema struje. Došao ja do 6-7 sprata, kažem ja ovom njegovom dokle idemo - kaže on idemo do 17. sprata. Kad smo došli ja jedva dišem, a Kristijan se smeje. Pa reko što se smeješ? A on mi kaže - Pukovniče ja sam preključe ranjen a noćas sam 4. puta trčao gore dole. To je životinja. Ja mu jedino zameram što laže. To što je pričao da je bio na ratištu, to laže. Ne mora toliko da laže. Nikad mu Arkan nije nudio čin pukovnika", ispričao je Ulemek.

Kurir.rs/Balkan info

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Đurađ Fibišan: "Ovako je ubijen Giška"

Kurir

Autor: Foto: EPA , Foto: Stefan Jokić , Foto: Profimedia