ZAPRETILA BABA MARTA: Naoblačilo se širom Srbije, od vikenda ponovo SNEG?!

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, na visokim planinama sa snegom.

foto: Beta/Dragan Gojić

Vetar slab i umeren, zapadni, na istoku i planinama ponegde jak. Najniža temperatura od 6 do 10 C, najviša od 14 do 18 C.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni.

Najniža temperatura oko 10 C, najviša oko 16 C.

foto: Printscreen/RHMZ

Do subote promenljivo oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima, na visokim planinama sa snegom. Temperatura u manjem padu, ali i dalje iznad prosečnih vrednosti.

foto: AP

Od nedelje jače zahladenje s kišom i snegom.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Profimedia)

