EKSPERTI O BEZBEDNOSNIM RIZICIMA: Od odbrane države do sektora privatnog obezbeđenja

Nakon dve godine analize stanja javne potrošnje u sektoru bezbednosti, BCBP će na ovoj konferenciji okupiti najrelevantnije sagovornike iz institucija sektora bezbednosti, nezavisnih regulatornih tela, međunarodne stručnjake i civilno društvo.

Tokom prvog panela u otvorenom razgovoru sa predstavnicima države i međunarodnim ekspertima ukazuje se kako odgovorno upravljati izdacima za odbranu i održavati odbrambene sposobnosti u vreme ubrzanog povećavanja troškova odbrane i mera štednje.

Drugi panel fokusira se na rizične i neefikasne nabavke u sektoru bezbednosti i posledice koje takve nabavke imaju na funkcionisanje bezbednosnih institucija, prava svojih zaposlenih i sigurnost građana. Cilj razgovora biće obezbeđivanje preporuka za postizanje pametnih nabavki u sektoru bezbednosti do 2020. godine.

Rasprava na trećem panelu će biti posvećena lošoj praksi nabavke privatnog obezbeđenja od strane javnih institucija u Srbiji. U okviru ovog panela govornici će razmotriti praksu u Srbiji i inostranstvu, ali i pokušati da iznađu moguća rešenja za prevazilaženje problema u ovoj oblasti.

Ilija Životić

Ekspert za bezbednost Ilija Životić ocenjuje da austrijski šef diplomatije Sebastian Kurc,kao zagovornik maksimalne kontrole migracija, u pravi čas preuzima predsedavanje OEBS.

"S jedne strane, u Evropu dolazi proleće, a sa druge na Bliskom istoku se pripremaju bitke za važne gradove koji su pod kontrolom ISIS, što ce sigurno dovesti do porasta broja migranata koji će krenuti ka Evropi. Postoji opasnost od većih migracija u budućnosti i to sa afričkog kontinenta, koji je 1960. imao 200 miliona, a danas milijardu i 200 miliona stanovnika. Procene EU su da će 2050. Afrika imati 2,5 milijardi ljudi, većinom neobrazovanih i bez posla i biće to populaciono izuzetno mlad kontinent. U takvim okolnostima nameće se logičan zaključak da će tim ljudima Evropa biti cilj", zaključuje Životić .

